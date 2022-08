Kryptovalutabørsen fikk i 2020 en omsetning på 89 millioner dollar. Men da kryptovalutabølgen virkelig skyllet inn over folkedypet, og til og med selskaper begynte å ta betalt med det, spratt inntektene opp til 1,02 milliarder dollar i 2021.

Samtidig vokste driftsinntektene fra 14 millioner dollar til 272 millioner. Mens resultat etter skatt kom 388 millioner dollar i 2021. Opp fra 17 millioner året før, skriver CNBC.

I første kvartal i år fikk FTX en omsetning på 270 millioner dollar, og ligger med det an til å få en samlet omsetning på rundt 1,1 milliarder dollar i løpet av 2022. Men det er vel og merke uklart hvordan kryptobørsen klarte seg i andre kvartal da prisene på de ulike kryptovalutaene begynte å stupe.

Tap for Coinbase

Til sammenligning fikk den børsnoterte kryptovalutabørsen Coinbase en omsetning på 7,4 milliarder dollar og et resultat etter skatt på 3,6 milliarder dollar i fjor. Men for andre kvartal hadde kryptovalutabørsen en omsetning på 808,3 millioner dollar – noe som er en nedgang på 64 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I tillegg rapporterte Coinbase også om et noe o verraskende resultattap etter skatt på 1,1 milliarder dollar, ned fra et overskudd på 1,59 milliarder dollar i samme periode i fjor.

FTX ble grunnlagt av den tidligere Wall Street-traderen Sam Bankman-Fried for tre år siden, etter at Coinbase og Binance hadde etablert seg som verdens største handelssteder for kryptovaluta. Mens Coinbase stort sett holder seg i USA, har Binance, som er den største børsen målt etter volum, vært innom Kina før de flyttet hovedkvarteret til Caymanøyene.

FTX har derimot bygget seg opp i det stille, og har nå 15 mindre selskaper over hele verden. FTX holder til i blant annet Kypros, Tyskland, Gibraltar, Singapore, Tyrkia og De forente arabiske emirater. Ifølge CNBC kjøpte ofte kryptoselskaper ofte oppstartsbedrifter for raskt å få de riktige regulatoriske lisensene for å etablere butikk i et nytt land.