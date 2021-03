Pandemi førte til cannabiseksplosjon i USA

Samtidig som det diskuteres om rusbruk burde forbli straffbart i Norge, opplever cannabisindustrien i USA solid vekst på grunn av alle coronarestriksjonene. Ifølge analyseselskapet BDSA steg det lovlige cannabissalget i USA – både medisinsk og fritidsbruk – med 45 prosent i fjor.

Men nå girer entreprenører og investorer opp for enda større vekst ettersom legalisering spres seg og økonomien åpnes igjen.

I USA tillater så langt 36 stater pluss Washington D.C. medisinsk bruk av cannabis, og 15 av dem pluss D.C. har godkjent rekreasjonsbruk av marihuana, ifølge National Conference of State Legislatures.

Må bygge merkevaren fort

Investorinteressen i selskaper som tilbyr alt fra dyrkeutstyr til e-handelsprogramvare ble tent opp på nytt under pandemien ettersom etterspørselen økte i takt med restriksjonene. Og nå sier cannabisentreprenørene at de må handel fort og bygge merkevarene sine før full legalisering i USA skaper større konkurranse. En prosess som mange forventer at vil økte i tempe i år, skriver Reuters.

– Hvorfor skal du til Weedmaps (for oppføringer av cannabisforhandlere) hvis du kan gå til Yelp? Hvorfor bestiller du gjennom dette eller det andre systemet hvis du kan bestille gjennom DoorDash eller Uber Eats, spør Steve Allan retorisk.

Hvorfor skal du til Weedmaps hvis du kan gå til Yelp? Steve Allan, The Parent Company

Allan er adm. direktør i The Parent Company, som har blant annet Jay-Z som sjefvisjonær og som ønsker å konsolidere mindre aktører gjennom et selskap for spesialoppkjøp etter at de ble børsnoterte i januar.

INVESTOR: Snoop Dogg har investert i cannabisstartups gjennom selskapet Casa Verde Capital. Foto: Dreamstime

Har hentet over 4,3 mrd. dollar

Den Oregon-baserte e-handelsplattformen Dutchi kunngjorde tirsdag at de har hentet inn 200 millioner dollar i en finansieringsrunde som verdsetter selskapet til 1,7 milliarder dollar. Selskapets nettbaserte markedsplass knytter cannabisforbrukere opp mot forhandlere, som kan levere på døra.

Blant investorene i Dutchi finner man blant annet tidligere Starbucks-sjef Howard Schultz, basketballstjernen Kevin Durant og medgrunnlegger av DoorDash Stanley Tang.

Ifølge Reuters er totale private investeringer innen cannabisselskaper i første kvartal på det høyeste nivået siden 2018. Til sammen har private investorer spyttet inn over 2,5 milliarder dollar i cannabisstartups siden 2018. Men også større selskaper har spyttet inn penger i cannabissektoren, og bare i år har såkalte oppkjøpsselskaper (SPAC) som har fokus på cannabis, samlet inn minst 4,3 milliarder dollar, ifølge BDSA.

Den nye interessen kommer samtidig som at cannabisaksjene, som mange er notert i Canada på grunn av utestengelse fra amerikanske børser, har begynt å stige igjen etter å ha fått brutal nedtur i 2019.