1,8 MILLIONER I HEMSEDAL: For under to millioner kroner kan du få kjøpt fjellhytta Markegårdslia i Jonsstølsvegen 38 med gode solforhold og utsikt over Hemsedals fjellpanorama. Med på kjøpet følger enkel hyttestandard fordelt på 51 kvadratmeter, tilkoblet strøm, men uten innlagt vann og avløp. Foto: 360 Foto/Frank Tolpinrud