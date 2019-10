Startet bygging uten kjøpere – lanserer enda et byggetrinn

På en tidligere parkeringsplass i sentrum reiser Beitostølens største leilighetsprosjekt noensinne seg. I alt 900 millioner kroner er det meningen å investere om hele Riddertunet blir realisert – etter planen i 2025.

Det dreier seg blant annet om 200 fritidsleiligheter, hvorav 60 er tenkt til utleie. Byggingen startet i fjor sommer, uten at en eneste leilighet var solgt. Etter tre måneder var bare åtte av 20 leiligheter solgt, skrev Finansavisen i januar.

FLERE Å SELGE: Anders Lysholm, eiendomsmegler i Privatmegleren Dyve & Partnere. Foto: Gard Setsaas

SJEF FOR UTBYGGINGEN: Terje Fahre i Beitostølen Invest. Foto: Gard Setsaas

Fem igjen

Det skremte hverken utbygger Terje Fahre i Beitostølen Invest eller prosjektmegler Anders Lysholm i Privatmegleren Dyve & Partnere. Status nå er 19 solgte leiligheter.

– Det har egentlig gått veldig, veldig bra. Vi la i utgangspunktet ut 20 leiligheter, og så har vi lagt på noen til. Nå har vi fem igjen å selge, sier Lysholm, travelt på vei mellom visninger i høstferien.

Det er i bygg A, B og C disse salgene har vært. Totalt rommer de 52 leiligheter, men det er bare i de øverste etasjene det er mulig å kjøpe. Lenger ned i byggene skal totalt 28 leiligheter settes av til utleie, selv om det ikke er noen utleieplikt hverken for leilighetskjøperne eller i Øystre Slidre kommune som helhet.

Det er ikke mange barnefamilier, men mange voksne mennesker Anders Lysholm, Privatmegleren

27 nye leiligheter

Nå i høstferien settes prisene på kommende bygg D, som skal romme 27 leiligheter. Her er det meningen å selge alle. I fjor indikerte Lysholm kvadratmeterpriser mellom 50.000 og 60.000 kroner, altså et sted mellom 3,5 og 4,2 millioner for en tenkt leilighet på 70 kvadratmeter.

– De som er solgt til nå har kostet 59.000 kroner pr. kvadratmeter i snitt, sier Lysholm.

– Blir det dyrere å kjøpe i bygg D?

– Ja, litt blir det nok. Kanskje rett over 60.

Beitostølen Tettsted på cirka 900 meters høyde over havet i Øystre Slidre i Valdres.

Har rundt 380 fastboende og 280.000 gjestedøgn i året.

Fylkesvei 51 i Oppland går gjennom Beitostølen og videre over Valdresflya, men er vinterstengt over høyfjellet.

Regnes som et av de mest snøsikre vintersportsstedene i Europa. Har 320 kilometer med langrennsløyper og to alpinanlegg med til sammen ni heiser.

Rangert av Skiinfo.no som Norges tredje beste generelle skisted etter Geilo og Trysil.

Fra drøyt 3 millioner

De gjenværende leilighetene i bygg B og C er priset fra 3,1 millioner for 53 kvadratmeter til 4,95 millioner for 90 kvadratmeter. Da følger garasjeplass i kjelleren med.

– Det er faktisk to som har kjøpt én stor og én mindre leilighet hver, ikke for å slå dem fysisk sammen, men for å kunne bruke begge når man er på fjellet med flere, sier Lysholm.

Den dyreste leiligheten er solgt for cirka 6,5 millioner kroner. Sammenlignet med prestisjeprosjekter på steder som Geilo og Hemsedal er det nærmest småpenger, men for mer trauste Beitostølen er det et solid nivå.

– Toppleilighetene er spesielle. De har en voldsom takhøyde og veldig fin utsikt, sier megleren.

– Hvem er kjøperne?

– Det er ikke mange barnefamilier, men mange voksne mennesker. Du gjør alt i gangavstand, det er en urban måte å ha fritidsbolig på.

– Et nytt sentrum

NYÅPNET: Restauranten og afterskistedet Lodge 900. Foto: Lodge 900

Massive investeringer er gjort i forkant av leilighetsbyggingen, blant annet til en garasjekjeller med plass til rundt tusen biler, et nytt velkomstsenter og restauranten Lodge 900 samt butikklokaler og et nytt utendørs torg.

– Lodgen er blitt en kjempesuksess, der er det fulle hus. Nå skal man få beiset de andre byggene rundt i samme mørke beis, så det blir en helhet. Det blir som et nytt sentrum, sier Lysholm.