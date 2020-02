Gjør fotballklubber til hyttemeglere

SKAGAHØGDI, GOL: – Den oppskriften skal helst ikke ut, den er jo vår, sier Anniken Hov Skagefoss.

Sammen med ektemannen er hun i ferd med å bygge opp en skidestinasjon fra scratch, helt opp mot tregrensen i Gol i Hallingdal. Måten tomtene og leilighetene selges på er original: Asker Fotball, Stabæk Fotball, Ullern Idrettsforening og bergensklubben Varegg får provisjon for hver enhet de greier å formidle. Hittil er det blitt noen.

– Hele konseptet her er solgt gjennom et sportsnettverk. Hege Bøkko har kjøpt, og Morten Borgersen (Anton Sport-sjef, journ. anm.) har kjøpt to leiligheter. I det hele tatt er det mange sportsfolk, sier Tarald Skagefoss.

Skagahøgdi er nå hovedsponsor for Asker Fotball, der Anniken Hov Skagefoss tidligere var aktiv spiller.

– Vi holdt et stort foredrag på Nadderud stadion foran rundt 400 mennesker. Etter det ble det solgt mange leiligheter, sier hun.

Ny giv

Skagahøgdi het tidligere Gol Skipark. Her har det vært alpinanlegg siden 50-tallet, men utviklingen dabbet av for mange tiår siden. Dermed kunne konkurrerende steder som Hemsedal og Geilo stikke av med turistene, mens Gol ble værende igjen som veikryss og campingplass.

Ekteparet fra Asker kjøpte anlegget i 2013, og plukket opp tråden andre lot glippe. De vil bygge et hytteområde for både sommer- og vinterbruk, og har lykkes med å få regulert opp mot 500 leiligheter og tomter for 150 frittstående hytter over et areal på cirka 1.400 mål. I tillegg kommer servicebygg, heiser, nye alpintraseer og infrastruktur som veier og rør.

BYGGEPLASS: Ennå er det bare ett leilighetsbygg på Skagahøgdi, men neste byggetrinn er på vei. Foto: Gard Setsaas

– Det har gått noenlunde etter planen, men ting tar jo tid, sier Skagefoss.

«Gratis lottokuponger»

Til nå er det solgt cirka 40 tomter, mens det første – og hittil eneste – leilighetsbygget med 24 enheter er utsolgt. Et nytt bygg er på tegnebrettet.

– Lokalavisen Hallingdølen har tidligere omtalt at fotballklubbene får 100.000 kroner for hvert salg?

– Det var per tomt. Hvor mye det er per leilighet, vil jeg ikke gå ut med, sier Skagefoss.

«Det var litt som å få tilbud om gratis lottokuponger. Hvis en utbygger hadde kjøpt ti tomter, ville det gitt en million til klubben», uttalte Magne Lervik, klubbleder i Ullern Idrettsforening til Hallingdølen.

Ekteparet har ingen plan om å endre på markedsføringsmodellen, selv om leilighetene også averteres på vanlig måte gjennom megler.

Folk må føle at de gjør en god deal. Du får ikke Hemsedal- eller Geilo-priser på steder som ikke er ferdig utviklede Tarald Skagefoss

– Hvorfor forandre på noe som funker? Dette er jo også det nettverket vi ønsker å tiltrekke oss her oppe, sier Anniken Hov Skagefoss.

Flat prisutvikling

Mens Finansavisen er på besøk, er håndverkere i full sving med å oppføre en stor laftehytte som skal fungere som kafébygg og forsamlingssted. Utsikten er formidabel. Ved siden av kommer det nye leilighetsbygget.

– Det nye bygget vil også få 24 leiligheter, men de blir litt større, sier Skagefoss.

Prisnivået er i den lave enden for et relativt sentralt beliggende fjellområde på 950 meters høyde. De siste leilighetene ble solgt for 1.890.000 kroner for cirka 45 kvadratmeter med tre rom.

Alle kjøperne bortsett fra én valgte en pliktig utleiemodell, der man i fem år mottar et forskudd på cirka 50.000 kroner i året og i tillegg mottar 50 prosent av brutto leieinntekter. Til gjengjeld måtte de akseptere en ganske rigid utleiekalender.

– Det var en modell som ble tatt godt imot. Vi har ennå ikke bestemt oss for hvilken løsning det blir i det nye bygget, sier Skagefoss.

Prisene er heller ikke klare, men han tror nivået skal litt opp.

– Hvordan har prisutviklingen vært på fjellet siden dere startet?

– Jeg opplever ikke at det har vært noen boom.

25 BAKKER, 3 HEISER: – Jeg har en våt drøm om en stolheis om ikke så mange år, sier Tarald Skagefoss. Foto: Gard Setsaas

Mulig å prute

Tomtene har en snittpris på cirka 900.000 kroner pr. mål, avhengig av beliggenheten, men utbyggerne medgir at det finnes et visst prutningsmonn på en «ny» destinasjon som Skagahøgdi.

Én er villig til å betale 1,5 millioner for en tomt, og en annen 500.000. Det er et voldsomt spenn, og du må nesten ta det du får Tarald Skagefoss

– Vi synes vi ligger ekstremt fint til, men vår hemsko er at vi må prise rimeligere for å få solgt; folk må føle at de gjør en god deal. Du får ikke Hemsedal- eller Geilo-priser på steder som ikke er ferdig utviklede, sier Skagefoss.

– Én er villig til å betale 1,5 millioner for en tomt, og en annen 500.000. Det er et voldsomt spenn, og du må nesten ta det du får, ihvertfall i den fasen vi er i. Vi må selge unna for å få inn kapital.

Rundt 30 millioner kroner er brukt på infrastruktur – penger hentet inn fra fortløpende salg.

– Vi er jo vanlige mennesker, og har ikke lomma full av kroner. Vi gjør det på gamlemåten og legger sten på sten, sier Skagefoss.

Sterk lokal støtte

De to er imponert over Gol kommune og lokalpolitikerne.

– Kommunen har vært fantastisk. Der har mange noe å lære. Folk er seriøse og behjelpelige, sier Skagefoss.

Uttalelser til Hallingdølen tyder på at lokalpolitikerne er lei av at folk kjører forbi til hytter i nabokommunene.

«Det er en ufattelig frisk satsing som kan gi store effekter for Gol-samfunnet», sa ordfører Heidi Granli (Ap) da Skagahøgdi-planen ble vedtatt i kommunestyret i 2017.

Nå er fokuset å bygge leiligheter, få folk opp hit og skaffe aktivitet i anlegget, og igjen øke tomteprisene Tarald Skagefoss

Varaordfører Helge Feet (V) kalte satsingen «historisk stor», og mente den ville kunne sette Gol på kartet. Selv et parti som SV var entusiastisk, og omtalte det hele som et paradigmeskifte.

NESTEN ALLE VALGTE UTLEIE: – Vi har ennå ikke bestemt oss for hvilken løsning det blir i det nye bygget, sier Tarald Skagefoss. Foto: Gard Setsaas

Flere folk, høyere verdi

Foreløpig er det bare tre skiheiser av typen T-krok og skål på Skagahøgdi, men til gjengjeld et meget stort løypenett for langrenn.

– Selve alpinanlegget er kjempestort, med 25 bakker. Vi skal lage et helt nytt område her på toppen, og har en våt drøm om en stolheis om ikke så mange år, sier Skagefoss.

Økonomisk vil det bli et blytungt løft. Fra dalbunnen og opp til 950 meters høyde er det 3 kilometer.

– Det kommer vel på 60 millioner, tenker jeg. Nå er fokuset å bygge leiligheter, få folk opp hit og skaffe aktivitet i anlegget, og igjen øke tomteprisene, sier Skagefoss.