Øker hyttesalget i krisetider

– Vi fryktet at alt skulle stoppe opp, men vi har fortsatt mange kunder som vil skrive kontrakter, sier Audun Skattebo, daglig leder i Tinde Hytter.

BRA SALG: Audun Skattebo, daglig leder i Tinde Hytter. Foto: Privat

Norge har opplevd en påske der folk ikke har fått lov til å overnatte på hyttene sine utenfor hjemkommunen og der hyttemeglere på store vinterdestinasjoner ikke har hatt en eneste avtalt visning. For Tinde Hytter har derimot aktiviteten vært god.

– Vi har hatt en utrolig bra mars og start på april. Det er merkelige tider, men jeg tror folk klarer å planlegge for dagene som kommer etter krisen, sier Skattebo.

Kraftig omsetningsvekst

Tinde hytter leverer i stor grad nøkkelferdige hytter og har hatt en sterk utvikling de seneste årene. Omsetningen har økt fra 176 millioner kroner i 2015 til omsetningsrekord på 400 millioner i fjor.

– I mars og april ligger vi 20 millioner kroner over fjoråret. For året samlet sett har vi solgt for 30 millioner kroner mer, forteller Skattebo.

Helt inn mot påskens helligdager signerte selskapet flere kontrakter, men de har også opplevd at noen kunder har satt seg på gjerdet for å se an situasjonen litt.

Tok ned byggeaktviteten

Da regjeringen stengte ned store deler av landet tok også Tinde Hytter sine forholdsregler ved å ta ned byggeaktiviteten. Det betyr at noen hytter, og dermed noe omsetning, blir skjøvet litt lenger ut i tid.

– Planen var å øke produksjonen over påske, men vi fulgte forsiktighetsprinsippet og ville se hvordan markedet utviklet seg. Fortsetter den gode utviklingen kommer vi til å øke produksjonen igjen.

Søsterselskapet Tinde Utvikling har en portefølje på 2-300 ferdig utbygde tomter på blant annet Gålå, Kvitfjell og Hafjell. Tomtesalget har gått tregere, og det kan igjen påvirke hyttesalget.

– Vi kan få en reaksjon litt senere. Det er vi spente på, sier Skattebo.

BASE PÅ RINGEBU: Tinde Hytter er blitt en av landets ledende hytteleverandører. Selskapet eies av Harvestad-familien. Foto: Tinde Hytter

Over 40 mill. i utbytte

Hytteforbudet skal etter planen oppheves den 20. april. Da blir det igjen lovlig å overnatte på hytter utenfor hjemkommunen sin.

– Jeg har pratet med flere kunder som ser frem til det. Noen tok over hytta i vinter og gledet seg til å tilbringe påsken der. Sånn ble det ikke, men de har forståelse for forbudet.

Skattebo tror at ønsket om å feriere i hjemlandet blir sterkere etter krisen, og at det kan slå positivt ut for hyttemarkedet.

– Vi ser optimistisk på fremtiden. Vi får mange henvendelser og ordrereserven er veldig god.

Til nå i år har Tinde Hytter signert 80 kontrakter med en totalverdi på 145 millioner kroner. Det er Haverstad-familien som sitter på eiersiden. I 2017 og 2018 tok de ut et samlet utbytte på over 40 millioner kroner.