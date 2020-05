Cristiano Ronaldo blar opp for ny luksustomt

Den siste tomten han har kjøpt ligger i Cascais, ikke langt fra den portugisiske hovedstaden Lisboa, hvor Ronaldo bodde de siste årene før han ble kjøpt av Manchester United i 2003.

Der skal det bygges et nytt herskapshus. Tomten skal være på 10.000 kvadratmeter, skriver avisen Correio da Manha.

Prisen for prosjektet er omtrent 8 millioner euro, som tilsvarer litt over 87 millioner norske kroner.

Den portugisiske avisen skriver at det derimot spørs om Ronaldo selv skal bo der etter at han legger opp, eller om det er en investering. TV 7 Dias rapporterer at planen hans er å flytte dit når fotballkarrieren er over.

Satte prisrekord

Ronaldo satte i fjor prisrekord i Portugal da han kjøpte en leilighet med både badebasseng og egen gym til 7,5 millioner euro sist år. Den ligger i Lisboa sentrum.

Juventus-spilleren har stort sett oppholdt seg på Madeira, øya hvor han er oppvokst, under coronakrisen. Der skal han ha et syv etasjers-bygg som han deler med familien. Både moren Dolores og broren Hugo bor der. De siste ukene holdt Ronaldo seg i en villa med kjæresten Georgina Rodríguez og deres fire barn ved stranden i Caniçal, øst på øya.

Denne uken var Ronaldo tilbake på treningsfeltet i den italienske hjembyen Torino, etter å ha vært i karantene siden han returnerte fra Portugal.

Ronaldos virksomheter har blitt rammet av coronaviruset. Klesmerket hans CR7 har måtte stenge to av tre butikker, ifølge Correio da Manha.

Gode penger

Ifølge Forbes var Cristiano Ronaldo den nest best betalte idrettsutøveren bak Lionel Messi, Barcelona-spiller og portugiserens tidligere rival, sist år. Forbes skriver at kun Taylor Swift, Kylie Jenner, Kanye West, Messi og Ed Sheeran tjente mer enn Ronaldo blant kjendiser i 2019.

Ronaldo får inn rundt 460 millioner kroner i året på reklame og sin avtale med Nike. Årslønnen i Juventus skal være på over 300 millioner kroner, men spillerne i klubben har tatt lønnskutt grunnet coronakrisen.

Samme tidsskrift skrev tidligere i vår at Ronaldo i løpet av 2020 vil bli den første fotballspilleren noen gang som kan kalle seg dollarmilliardær. Bare golferen Tiger Woods, basketlegenden Michael jordan og bokseren Floyd Mayweather har oppnådd dette tidligere blant idrettsutøvere.