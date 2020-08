Anders Wilhelmsen betalte Jan Kolberg 47,5 millioner for dronning Sonjas gamle eiendom på Tjøme

Hvis ikke kong Harald og dronning Sonja hadde vært så godt forankret på Tjøme hadde det ikke vært tvil om hvem som kunne brukt konge- og dronningtitlene på Tjøme. Anders og Kristin Wilhelmsen er nemlig definitivt hyttekonge og -dronning i sommerparadiset.

Paret har på 20 år bygget opp et lite familieimperium i Vestfold-perlen, og oddsene var ikke høye for at de var kjøperne da Finansavisen i juli skrev at Dronning Sonjas gamle ferieparadis i Medøåsen 3 ved innseilingen til Røssesundet var solgt.

KONGELIG HYTTE: Wilhelmsen-familien betalte 47,5 millioner for Jan Kolbergs eiendom på Tjøme, tidligere eiet av dronning Sonja. Foto: 1881.no

Finansavisen omtalte en pris rundt 50 millioner kroner. Nå viser grunnboken at Wilhelmsen-paret betalte 47,5 millioner for siste tilskudd på hyttefronten.

Startet for 20 år siden

Familien er imidlertid godt forankret på Tjøme. Anders og Kristin Wilhelmsen kjøpte i 2000 Holmeveien 156 på Brøtstø tvers over sundet for hytta de nettopp har kjøpt av Mazda- og Hyundai-milliardær Jan Kolberg.

FØRSTE KJØP: Anders Wilhelmsen kjøpte Holmeveien 156 på Brøtstø for 16,8 millioner i 2000. Foto: 1881.no

Den gule hytta er godt synlig når man seiler inn Røssesundet nordfra. Prisen de betalte for 20 år siden var 16,8 millioner kroner. Nå kontrollerer familien innseilingen fra begge sider av sundet.

Deretter gikk det syv år før familien gjorde sitt neste varp i Tjøme-skjærgården. I oppseilingen til finanskrisen bladde familien opp 17,5 millioner kroner for Brøtsøveien 10. Eiendommen ligger på Brøtsøs vestside like syd for bruen fra Ormelet.

KJØP 2: I 2007 betalte Wilhelmsen-familien 17,5 millioner for eiendommen midt på bildet med brygge langs sjøen. Foto: 1881.no

Barna kjøpte

Deretter gikk det ikke mer enn fire år før familien hadde ekspansjonsbehov. Da beveget de seg igjen tilbake selve Tjøme og kjøpte Ødekjærveien 43, 43A og 43B. Prislappen for eiendommen var 26,375 millioner kroner.

KJØP 3: Fire Wilhelmsen-barn står som eier av disse tre eiendommene i Ødekjærveien 43, som ble kjøpt i 2011 for 26,375 millioner. Foto: 1881.no

Denne eiendommen står imidlertid oppført på de fire barna, Anders Christian, Carsten Christopher, Kristina Madeleine og Oscar Alexander. Alle med etternavn Garmann Wilhelmsen.

Totalt har Wilhelmsen-familien brukt 108 millioner kroner på fritidseiendommer i Tjøme-skjærgården. Det siste kjøpet er ikke bare Wilhelmsens dyreste, men også Norges dyreste sjøhytte med rekordsummen 47,5 millioner.

Rev dronninghytta

Familien til dronning Sonja kjøpte Medøåsen 3 på 1930-tallet, og dronningen overtok selv eiendommen i 1953. I 1984 ble den pusset opp, og åtte år senere ble den solgt til den amerikanske milliardæren Robert Cranston Kanuth og hans norskfødte kone Elisabeth Gay Kanuth med en prislapp på 4,5 millioner.

Jan Kollberg kjøpte eiendommen for 11 millioner i 1999. Han rev hytta og oppførte et hovedhus på 249 kvadratmeter med hagestue på 60 og terrasse og balkong på 80 og 40 kvadratmeter.