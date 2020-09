Har solgt fjelleiligheter for nær 600 millioner

– Hus L ble lansert før jul i fjor, og er under bygging. Der er 12 av 15 leiligheter solgt, og de skal være ferdige høsten 2021. Tre av leilighetene ble solgt ved lansering, deretter har salget gått jevnt og trutt, selv om det stoppet litt opp i mars. Men vi har hatt leilighetssalg i løpet av våren og sommeren også, sier eks-alpinist og eiendomsinvestor Ole Kristian Furuseth.

– Nå legger vi ut det neste bygget, hus K, rundt høstferien, fortsetter han.

Siden starten i 2006 har Furuseth og kompanjong Jostein Sande Haugen solgt over 140 leiligheter, fordelt på ti bygg, ved Gaustablikk. Det har gitt en total salgsinntekt på opp mot 600 millioner kroner.

Tomtene er blitt kjøpt etappevis av Statskog, og eiendommene det bygges på nå ble kjøpt så sent som i desember 2019.

Bedre marginer

Med hus K, som er det ellevte og siste i utbyggingsprosjektet Gaustatoppen, vil de to ha bygget totalt nesten 160 leiligheter i området gjennom selskapet Gaustatoppen Lodge II. I fjor endte omsetningen på cirka 74 millioner kroner, med et resultat etter skatt på 12,7 millioner.

Hele overskuddet ble tatt ut i utbytte. Det er Kvitåvatn Invest som igjen står bak Gaustatoppen Lodge II, der Furuseth og Haugen eier 50 prosent hver. Inntektene for salget av leilighetene i hus L blir imidlertid ikke inntektsført før overtagelse skjer til neste år.

– Vi regner med at de tre siste leilighetene blir solgt i løpet av vinteren, sier Furuseth.

Deretter kommer inntektene for salget av leilighetene i hus K, og der håper utviklerduoen å selge helst syv enheter før byggestart. Og med lavere investeringer i infrastruktur, er også marginene blitt bedre.

– Vi har gode marginer nå, ettersom vi allerede har tatt de fleste kostnadene for infrastrukturen. Men vi har hatt dårlige marginer på en del av byggene, og siden vi har holdt på så lenge er det klart at markedet også har svingt, sier Furuseth.

Høyere forventinger

I løpet av de 14 årene som han og Haugen har holdt på med leilighetsbyggingen ved Gaustablikk, har kjøpernes forventninger og krav endret seg. Parkeringskjeller har vært standard fra starten, men heis kom først på plass i de seneste bygningene.

– I fjellet forventer kjøperne at det skal være veldig flott men til en lav pris. Det er klart, vi har en annen tomtekostnad enn hvis man for eksempel bygger i Oslo, men vi bygger under helt andre omstendigheter, over 1.000 meter over havet med store snøfall, og da kan det trekke prosjektprisen opp, forklarer Furuseth.

INVESTERER TIL FJELLS: Både Gaustablikk og Kvitfjell er områder Ole Kristian Furuseth satser på utbygging. Foto: Iván Kverme

I tillegg er leilighetene større enn før. I de første byggene var de minste leilighetene 65 kvadratmeter, mens disse nå er 77 kvadrat.

– Det skal være mer plass over alt. Både på grunn av hva kjøperne vil ha, men også på grunn av flere krav rundt universell utforming. Vi har oppgradert hele veien, og det er få som trenger å gjøre tilvalg. Men vi merker at kjøperne blir mer og mer opptatt av at det er heis i byggene, direkte fra parkeringskjeller og opp til leilighetene. påpeker Furuseth.

Har flere tomter

Selv om det var en stopp tidlig i vår på grunn av coronakrisen, har markedet for hytter og leiligheter i fjellet vært godt de seneste årene.

– Vi opplever at det er bra interesse for å kjøpe fritidsbolig, og at folk er villige til å bruke mer penger. De samme menneskene som betalte kanskje 3,8 millioner kroner for en leilighet for fem år siden, kjøper nå for 4,5 millioner, mener han.

Hus K er det siste som skal bygges i Gaustatoppen-prosjektet. Det betyr imidlertid ikke at duoen er ferdige på Gaustablikk.

– Vi eier også noen andre tomter i området, der vi eventuelt kan bygge ut senere, sier Furuseth.