Hemsedal-prisene opp 40 prosent

PÅ VISNING: Familien Bøhmer reiste på dagstur fra Oslo til Hemsedal for å se nærmere på fjellhytta i Dekkovegen 54 i Solheisen alpinsenter. Fra venstre Einar Bøhmer med Erik (1), Einar (8), Kristin (10) og Hedda Bøhmer, sammen med eiendomsmegler Hege M. Moen i Fjellmegleren Hemsedal. Foto: Nina Skalleberg

HEMSEDAL: – Om familien tar åtte jumping jacks inne i stuen, er hytta varmet opp. Planløsningen er bra, men hytta er ikke større enn at vi som teller seks personer i familien lett varmer denne opp bare ved å være her, spøker Einar Bøhmer, som tidligere var aktiv alpinist.

Finansavisen møter familien på visning i høstferien for hytta fra 1960 som ligger i det mindre alpinanlegget Solheisen. Hytta på 54 kvadratmeter inneholder tre soverom, stue, kjøkken og bad. Med ski-in, ski-out, sol, og utsikt, men eldre standard, er prislappen satt til 2,95 millioner kroner.

– Denne hytta er midt i blinken for oss som familie. Vi ønsker Solheisen fremfor hovedalpinanlegget mens barna er små. Her kan de spenne på seg skiene utenfor hytteveggen og skli rett inn i anlegget. Vi har også gode venner i gangavstand her, sier Hedda Bøhmer.

Solgt langt over

Eiendomsmegler Hege M. Moen i Fjellmegleren Hemsedal hadde 20 interessenter på listen og et forhåndsbud inne på 3 millioner kroner for hytta i Dekkovegen 54.

– Det har vært massiv interesse på Finn.no, og det har med prisklassen å gjøre. Denne hytta er det mange som kan tenke seg, sier Moen.

SELGER MYE: Hege M. Moen (t.v.) og Victoria Follesø i Fjellmegleren Hemsedal ved utbyggingen av hyttefeltet Tottelia og hotellkomplekset Fyri. Foto: Gjermund Svendsen-Rosendal

Budrunden åpnet mandag klokken 12.00, og allerede klokken 12.50 var Finn-annonsen oppdatert med «Solgt» etter en intens budrunde.

– Det var to budgivere som la inn åtte økninger til sammen, og prisen endte på 3,6 millioner, opplyser Moen.

Hytta gikk dermed 650.000 kroner, eller 22 prosent, over prisantydning.

– Har solgt så himla mye

Hemsedal har med sine spisse fjellformasjoner fått tilnavnet «De skandinaviske alper». I det store alpinanlegget finnes 51 nedfarter, 25 kvadratkilometer frikjøringsterreng, 20 heiser, snowboardparker, skicrossarena og et stort barneområde.

Eiendomsmegler 1 Fjellmegleren har rundt 95 prosent av fritidsboligsalget i Hemsedal, og kontorer på Geilo og Beitostølen.

Gjermund Svendsen-Rosendal, daglig leder for Fjellmegleren-kjeden, merker høstferietrykket med mye folk på visninger.

SELGER STORT OG SMÅTT: – Noen eiendommer skal alle ha, men langt fra alle brukthytter oppnår budrunder, sier daglig leder Gjermund Svendsen-Rosendal i Fjellmegleren Hemsedal. Foto: Nina Skalleberg

– Vi har ikke «Ville Vesten»-tilstander med folkevandringer til visninger som i Oslo, men det er høysesong og folk er raske med kuppforsøk, eller blir med i budrunder når de finner det de ønsker, sier han.

Fjellmegleren-kjeden har så langt i år omsatt eiendommer for 2,1 milliarder kroner – nesten 500 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor.

– Vi hadde et normalår frem til coronanedstengningen i mars. Da stoppet alt opp. Men da folk fikk lov til å reise opp på fjellet igjen tok det helt av, og vi har hatt en tredobling av salget i Hemsedal fra mai måned og frem til nå.

– Vi har solgt så himla mye. Salgsøkningen er på 40 prosent fra i fjor, og vi har allerede solgt 190 fritidseiendommer i Hemsedal.

OPPLEVDE KAPPKJØRING: Chaletleilighetene i Skarsnuten 905 ble raskt utsolgt. Tre kjøpere knivet om å signere den siste kontrakten. Foto: Nina Skalleberg

Svendsen-Rosendal opplyser at halvparten av alle salg er nybyggprosjekter.

– Selv for nybygg har folk prøvd å kuppe fastprisleiligheter med budrunder når de står i kø for de siste leilighetene i prosjekter de ønsker seg. Mange vil beholde hyttene sine i år med corona, så takket være alle nybyggprosjektene har salget vært enormt.

Rekordsalg

Fersk statistikk fra Prognosesenteret over tinglyste salg viser at det samlet er solgt 21 prosent flere fritidsboliger på fjelldestinasjoner over 800 meter i år.

Tinglyste salg i Hemsedal kommune viser et gigantisk omsetningshopp på 63 prosent i år.

Ser vi på alpindestinasjoner, som av Prognosesenteret defineres som fritidsboliger innenfor en radius av 6 kilometer rundt et alpinanlegg, er det solgt hele 91 prosent flere fritidsboliger i området rundt Hemsedal alpinanlegg.

– Det ligger an til rekordenes rekordår i Hemsedal i år, både for prisrekorder og en dobling av salgene fra i fjor. Det er ikke tvil om at etterspørselen langt overgår tilbudet i Hemsedal, sier Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret.

– Nybygg solgt for ett til to år siden kan gi et urealistisk omsetningshopp ved overlevering og tinglysning senere?

– Man kan ikke si at etterslepet reflekterer et kunstig omsetningshopp. Man kjøper nybygg til priser man mener de har ved overlevering. Tallene viser en blanding av nybygg- og brukthyttesalg, og er høyst reelle tall. Etterslepet er ikke stort på fjellet, mye nybygg selges rundt overlevering, og forskjeller i prisveksten gir ikke så store utslag siden det er solgt enormt mye i Hemsedal, svarer Øye.

TINGLYSTE TALL: Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret mener grunnboken gir klart svar. Foto: Eivind Yggeseth

– Dessuten, salget i fjellet har eksplodert etter corona i år. Dobbelt så mange ønsker å kjøpe hytte nå enn for bare ett år siden. Av 170.000 husholdninger som ønsker å kjøpe hytte, vil 85.000 til fjellet. 20 prosent av dem igjen er aktive hyttekjøpere, og da får vi eksplosiv etterspørsel og omsetning i fjellet.

Alpinhytteprisene stiger mest

Den ferske statistikken fra Prognosesenteret viser at gjennomsnittsprisen for en fritidsbolig på fjellet nå er 3,3 millioner kroner. Hemsedal, Hafjell, Gaustablikk, Geilo og Kvitfjell troner på pristoppen.

Statistikk fra Eiendom Norge, som viser rundt 70 prosent av faktiske omsetninger og inkluderer tall for innlandshytter og langrennsområder, trekker frem Øyer (med Hafjell) som den dyreste fjellhyttekommunen i Norge.

Alpindestinasjoner har derimot en brattere prisvekst enn både innlandssteder og langrennsområder.

Snittprisen hoppet 50 prosent

Statistikken over tinglyste salg viser at Hemsedal skiller seg klart ut blant alpindestinasjonene med det høyeste hoppet i gjennomsnittsprisen i år. Langt i fra alt fenger i markedet, men med rubbel og bit har snittprisen for samtlige fritidsboliger i hele Hemsedal kommune steget med formidable 40 prosent i år.

Legger man medianprisen til grunn, er prisene 51 prosent høyere, som viser at det er solgt mye i øvre prissjikt.

For fritidsboliger innenfor en radius på 6 kilometer fra alpinanlegget i Hemsedal er gjennomsnittsprisen hele 46 prosent høyere enn i fjor. En fritidsbolig med nærhet til alpinanlegget koster nå i snitt over 5 millioner kroner.

Hemsedal har dermed passert ikke bare Hafjell alpinanlegg i Øyer, men rykket opp fra 10. plass og rett til topps.

– Tinglyste salg viser et prishopp på 50 prosent for fritidsboliger med nærhet til Hemsedal alpinanlegg. Det er solgt andre hytter og leiligheter i år enn i fjor, men tinglyste tall er 100 prosent korrekte og viser realiteten, sier Øye.

KONKURRERER MOT NYBYGG: Sjåstadleine 68 er den dyreste fjellhytta i Hemsedal med en prislapp på 15 millioner for 160 kvadratmeter. For samme pris får du en litt mindre leilighet på Skigaarden, uten snømåking. Foto: Frank Tolpinrud

Han viser til at mange dyre objekter er solgt og drar prisnivået kraftig opp.

– Det betyr ikke at alle hytter har steget 50 prosent i verdi – dette er et rent gjennomsnitt av alt som er solgt, hvor også enkeltobjekter har steget langt mer enn 50 prosent, og derfor er snittet for prisveksten korrekt, konkluderer Øye.

Doblet på fem år

Forskjellene mellom Hemsedal og andre alpindestinasjoner viser også store utslag i femårsstatistikken fra Prognosesenteret. For samtlige alpindestinasjoner over 800 meter i Norge, er den samlede prisøkningen 42 prosent over fem år.

STATISTIKK: Carl Christian Mathiesen, analysesjef i Prognosesenteret Foto: Prognosesenteret

Analysesjef Carl Christian Mathiesen i Prognosesenteret, som har levert statistikken, mener Hemsedal utmerker seg.

– I Hemsedal er fritidsboligene blitt mer enn dobbelt så dyre de fem seneste årene. Ingen andre alpindestinasjoner er i nærheten av samme prisvekst som Hemsedal, sier Mathiesen.

Skyldes tinglyste nybyggsalg

Svendsen-Rosendal i Fjellmegleren mener forklaringen på høyere snittpris ligger i godt salg av mange dyre nybyggprosjekter.

– Jeg tror veksten skyldes at det er tinglyst dyre leiligheter fra Skigaarden og Fyri i år. Men i tillegg til at nybyggprosjekter går bra, er det godt salg i brukthyttemarkedet, hvor prisene også stiger.

NESTEN I MÅL: Anders Buchardt og Aksel Lund Svindals Fyri hotell med leiligheter priset opp mot 10 millioner, har fremdeles 12 av 48 leiligheter usolgt i siste trinn. ILLUSTRASJON: AB Invest

– Er det solgt flere luksushytter eller hytter med spesielt god beliggenhet som drar opp prisnivået i år?

– Det er knapt noen hytter i alpinanlegget til salgs, men vi har solgt noen hytter off-market for rundt 15 millioner i år. Det er stor etterspørsel og lange lister med folk som vil kjøpe hytter rundt Skigaarden. Også har vi lagt ut en hytte for salg ved Skarsnuten til 15 millioner, svarer Svendsen-Rosendal.

SATSER.: Tidligere toppalpinist Aksel Lund Svindal (t.v.) kjøpte seg inn med 13,5 prosent i investor Anders Buchardts Fyri-kompleks. Foto: Iván Kverme

Solgte nybygg på nybygg

Fjellmegleren har merket høy etterspørsel etter nybyggprosjektene i bygda, og hevder salget har gått unna for de dyreste prosjektene – som eksklusive Skigaarden inne i alpinanlegget, Skarsnuten 905 i Holdeskaret, Buchardt og Svindals Fyri-kompleks og hyttefeltet Tottelia nedenfor heisanlegget.

SALG FOR OVER MILLIARDEN: Gjermund Svendsen-Rosendal har sammen med Erik Teigen, eier og utbygger av Skigaarden, så langt solgt 130 leiligheter for godt over én milliard kroner. Foto: Nina Skalleberg

Kappkjøring til Skarsnuten

Et annet prosjekt som nylig er utsolgt, er Skarsnuten 905, beliggende nedenfor Skarsnuten Hotel med panoramautsikt over Hemsedal.

Omsatte fritidsboliger ved alpindestinasjoner i år (pr. september) Region Snittpris i kr

Endring fra 2019

Pris pr. kvm.

Endring fra 2019 Hemsedal skisenter

5.016.811

45,9%

55.194

29,2%

Hafjell alpinsenter

4.748.202

9,0%

46.259

12,0%

Gaustablikk skisenter

4.491.333

−4,6%

43.872

6,6%

Geilo

4.399.324

4,6%

48.135

5,1%

Kvitfjell Alpinanlegg

4.321.541

7,5%

37.548

17,7%

Tjørhomfjellet/Ålsheia skisenter

4.221.649

13,1%

41.419

−4,9%

Trysilfjellet

4.049.716

11,6%

42.739

−0,6%

Norefjell skisenter

4.049.348

−12,4%

45.354

−10,7%

Hovden skisenter

3.881.658

21,7%

38.001

15,5%

Voss Fjellandsby

3.671.212

0,2%

53.025

18,1%

Nesbyen alpinsenter

3.631.786

3,3%

34.370

7,9%

Vierli skisenter

3.207.603

3,3%

28.109

−9,3%

Beito alpinsenter

3.184.088

15,4%

40.858

13,0%

Oppdal skisenter

2.869.979

56,9%

32.005

15,6%

Skeikampen alpinsenter

2.695.368

−4,9%

35.313

14,6%

Sjusjøen skisenter

2.621.353

−2,4%

35.185

7,7%

Uvdal Alpinsenter

2.494.854

6,4%

29.051

1,1%

Fagerfjell skisenter

2.394.767

25,8%

30.823

6,9%

Budor skitrekk

2.316.250

−2,0%

28.937

−10,8%

Vrådal panorama skisenter

2.239.437

−7,2%

24.147

−6,9%

Gautefall alpinsenter

2.186.053

26,9%

23.733

17,5%

Bortelid skisenter

2.182.286

12,8%

24.717

14,1%

Bjorli alpinanlegg

2.159.248

−24,2%

31.126

11,0%

Eikedalen skisenter

2.111.923

−16,5%

30 .371

−11,9%

Kilde: Grunnboken/Prognosesenteret *Fri omsetning av fritidseiendom, bebygd eiendom (ikke tomteomsetning), både leiligheter og ordinære hytter er inkludert i utvalget

Siden påsken i fjor er 20 chaletleiligheter i størrelser fra 70 til 102 kvadratmeter, med prislapper fra 5,1 til 8,8 millioner kroner, solgt.

– Da coronaen kom hadde vi åtte–ni leiligheter igjen, og siden har det vært et spinnvilt salg. Vi solgte den siste i begynnelsen av september, sier Victoria Follesø i Fjellmegleren, som har solgt leilighetene sammen med Moen og Svendsen-Rosendal.

Ifølge megleren kappkjørte interessentene for å sikre seg den siste chaletleiligheten.

– Vi hadde to interessenter som skulle komme opp første helgen i september, men så reiste en tredje person opp lørdag morgen og signerte på stedet så de andre ikke rakk å se leiligheten, forteller Follesø.