Skigaarden bygger ut for 1,5 milliarder i Hemsedal

HEMSEDAL: Majestetisk plassert som en øy i alpinanlegget, omgitt av skitraseer ved Holdeskaret i Hemsedal, vokser det eksklusive Skigaarden-komplekset.

– Nå girer vi opp. Investeringene blir i hvert fall på 1,5 milliarder kroner for Skigaardenutbyggingen. Det kan bli mer, alle prosesser er ikke ferdig kostnadsberegnet ennå, sier Erik Teigen, eier og utbygger av Skigaarden, til Finansavisen.

Vi møter Teigen i Skigaardens storstue - restauranten med den gjenkjennelige og pompøse lysekronen som krever en takhøyde på minst syv meter. Denne uken det er fullbooket hver dag med vinterferieglade nordmenn.

Passerer 1,5 milliarder

Selskapene Fjellteigen og Skigaarden Infrastruktur står bak luksusprosjektet Skigaarden i Hemsedal, hvor Teigen bygger sitt livsverk med eksklusive leiligheter, hotell og spisesteder.

Torsdag før vinterferien fikk Teigen politisk aksept for ytterligere økning av Skigaarden i Hemsedal kommune, hvorpå planutvalget ga tilsagn for videre utbygging av et hotell og utleieleiligheter. Totalt er det snakk om 180 selveierleiligheter og 800 senger fordelt på hotell og utleie.

– Alt er i orden, kommunen har godkjent planene og vi har god støtte lokalt. Med det siste vedtaket fra kommunen strekker investeringene og Skigaardenutbyggingen seg over 12 til 14 år fra vi startet.

MIDT I BAKKEN: Eksklusive Skigaarden i Hemsedal ligger midt i alpinanlegget på 1.000 meters høyde. Foto: Kalle Hegglund

Teigen startet utbyggingen av Skigaarden i 2012, og investeringsrammen har vokst i takt med salg av mange leiligheter til høye priser.

Utbyggingen som nå er vedtatt og skal reises, blir totalt på 65.000 kvadratmeter.

– Vi har til nå brukt 500 millioner kroner på bygging av Skigaarden med de første 52 leilighetene, restauranter, barer, 10.000 kvadratmeter underjordisk garasjeanlegg og infrastruktur for komplekset. For tiden bygger vi 58 leiligheter til en salgsverdi på 490 millioner. Og etter det bygger vi 70 leiligheter til i de tre siste byggene noen år frem i tid. Men før det bygger vi hotell og utleieleiligheter, sier Teigen.

Holdt på å gå konkurs

Teigen startet sin karriere med å bygge et lite vaskefirma opp til en vaskekjede i flere byer med 300 ansatte. Skigaarden-eventyret startet med at han kjøpte en tomt i Holdeskaret og bygget en egen hytte.

– Skigleden og Hemsedal, sammen med overskuddet fra vaskefirmakjeden og en investeringsvillig lokalbank, gjorde det mulig for meg å starte mitt første utbyggingsprosjekt, sier Teigen, og legger til:

– Vi bygget Storelia-hyttene med 144 senger som går i utleie i bedriftsmarkedet. Mens jeg gjorde det ferdig, begynte jeg å drømme om å kjøpe kremtomtene her og bygge et unikt konsept som Skigaarden med leiligheter, restauranter og hotell.'

Byggingen av det store underjordiske garasjeanlegget ble fra starten dimensjonert for den større fremtidige utbyggingen som kommunen nå har godkjent, men holdt i 2015 på å velte hele Skigaarden-prosjektet.

– Mye infrastruktur må på plass for å bygge stort midt i alpinanlegget på tusen meters høyde. Jeg brukte over 100 millioner kroner på infrastruktur i området i 2014- 15. Det er helt vanvittige summer og gjorde at jeg totalt sett tapte penger på de første trinnene med leiligheter.

Det endte i en likviditetskrise for Teigen, og hele prosjektet holdt på velte.

– Vi var ordentlig presset. Det ble så dyrt at vi tapte penger totalt sett og jeg fikk problemer med finansieringen videre. Er det noen jeg er takknemlig for, og lojal mot, så er det håndverkerne som var med i fasen da det var tøft. De sto på til siste slutt selv om betalingen lot vente på seg. Det var helt avgjørende at de var med hele veien for å komme dit vi er i dag.

Utleie

Å bygge utleieleiligheter på Skigaarden var hele tiden en del av forutsetningen for hele utbyggingsprosjektet, ifølge Teigen. Han legger til at leilighetene vil ha like eksklusiv standard som selveierleilighetene.

– Vi bygger for utleie i det øvre sjiktet. Vårt avkastningskrav er på 10 prosent på investert total kapital når vi bygger varme senger. Vi forventer å gå break-even med investeringene av utleieprosjektene allerede det første året.

STORSATSING I FJELLET: Til venstre ligger Skigaarden med restauranter og afterski. Over bygges 180 selveierleiligheter og utleieleiligheter. Foran kommer Fjellbadet hotell med 500 senger i hotellrom og leiligheter. ILLUSTRASJON: Heggelund & Koxvold AS

Varme senger er senger som er tilgjengelig for utleie, mens kalde senger er selveierleiligheter der eierne ikke leier ut. I Skigaardenkomplekset er det planlagt bygging av 800 varme senger. Allerede neste sesong kan man velge blant flere utleieleiligheter på Skigaarden.

– Vi bygger i første omgang 21 utleieleiligheter med 120 senger som går inn i et eksklusivt utleiemarked fra neste sesong.

På Skigaarden skal byggene Storgaarden 1 og 2 reises først med utleieleiligheter. Byggene ligger i forkant nedenfor selveierleilighetene og er nærmest Skigaardens hovedbygning med restauranter og det populære uteområdet med afterski, eller «après-ski» som Skigaarden kaller det.

– I tillegg kommer det utleieleiligheter i Stølen som er bygget inntil hovedbygningen, og på nedsiden av hovedbygningen.

Fjellbadet hotell

Teigen, som i forrige uke fikk klarsignal fra kommunen for bygging av Fjellbadet, plasserer hotellet på utsiktspunktet i alpinanlegget, like nedenfor Skigaarden-komplekset. Investeringsrammen for hotellet er 350-400 millioner kroner og det skal bygges 500 senger i hotellrom og flere leiligheter.

– Vi får dermed 12.000 kvadratmeter med 800 sengeplasser i Skigaarden-komplekset for utleie.

– Bygger dere et badehotell midt i alpinanlegget?

– Ja, faktisk. Det blir et eksklusivt bade- og spahotell som passer godt for både barnefamilier og alle aldersgrupper.

Fjellbadet blir ifølge Teigen ikke et hotell i tradisjonell forstand, men et konsept i Skigaarden-komplekset.

– Målsetningen er å lage noe spektakulært slik som Skigaarden. Vi legger listen høyt for dette hotellet.

– Vi håper å sette spaden i jorden sommeren 2020. Det tar 18–24 måneder å bygge hotellet. Siden vi ligger på 1.000 meters høyde, kan vi bare bygge nede i bakken seks måneder i året.