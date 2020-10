Dyre leiligheter rives bort uten markedsføring

Artikkelen var første gang på trykk i Finansavisen 22.2.2019.

Skigaarden selger leiligheter til rekordhøye kvadratmeterpriser i fjellet uten å annonsere.

– Når vi bygger nye trinn i Skigaarden, sender vi ut en maillenke til de som allerede har kjøpt leilighet her, og til våre medlemmer i medlemsklubben Heimatt, sier Erik Teigen, eier og utbygger av Skigaarden, til Finansavisen.

Siden 2012 har Teigen investert 500 millioner kroner på å bygge 52 selveierleiligheter i Skigaarden, næringsarealet med restauranter og medlemsklubben Heimatt, og infrastruktur som underjordisk parkeringsanlegg på 10.000 kvadratmeter.

– Vi har så langt levert leiligheter solgt for 250 millioner kroner. Vi har også varer i arbeid, hovedhuset og 40 utleiesenger.

Det neste halvannet året dobles både antallet leiligheter og investeringene.

– Vi skyter fart i utbyggingen nå og holder på å produsere 58 leiligheter i Skigaarden 5 og 7, som er neste utbyggingstrinn. Salgsverdien på det som skal leveres det neste halvannet året er 490 millioner kroner. Nå har vi solgt mer enn halvparten, hvor siste byggetrinn ble sluttsolgt i løpet av 4 dager. Da måtte vi stoppe salget.

Lukket medlemsklubb

Heimatt på Skigaarden er ifølge Teigen den første og eneste medlemsklubben ved en skidestinasjon i Norge. Medlemmer av Heimatt har tilgang på 450 kvadratmeter med serviceområder, og klubben har mingling og servering i toppetasjen på Skigaarden.

Et medlemskap koster 12.000 kroner året, hvor 4.000 kroner utgjør en kreditt for servering.

12.000 KR FOR MEDLEMSKAP: Heimatt på Skigaarden er ifølge Teigen den første og eneste medlemsklubben på fjellet i Norge. Foto: Kalle Hegglund

– Ved kjøp av leilighet i Skigaarden-komplekset får man automatisk med tre års medlemskap i Heimatt. Etter det kan man fornye løpende. I tillegg er 50 prosent av medlemskapene solgt eksternt til faste gjester fra området. Slik kan de som eier leilighet møte venner som bor andre steder i Hemsedal på Heimatt.

– Eksklusiv medlemsklubb minner litt om Alpene?

– Ja, vi var spente på om det ville slå an. Vi ønsket å lage et konsept som ga en helhet, opplevelse og service til våre faste gjester, utenom alt annet man finner i fjellet i Norge. Antallet medlemskap for eksterne er begrenset til 150, og de ble raskt utsolgt. Nå er det flere års venteliste for nye medlemmer, sier Teigen, og legger spøkefullt til:

– Nå koster et medlemskap litt over 5 millioner kroner, altså man må kjøpe en leilighet for å bli medlem i Heimatt.

Skigaarden næringslokaler med restauranter, barer og Heimatt har så langt vært investeringer uten avkastning.

– Hensikten med hovedhuset er å levere gode opplevelser og et miljø med kvalitetsmat og drikke. Vi har blitt kåret av Kapital til innehaver av landets beste Champagne-liste og vinkart. Vi investerer i konseptet vårt og lever godt med et foreløpig nullresultat for næringsvirksomheten.

Rekordsalg uten annonsering

Mens utbyggere i fjellet markedsfører leiligheter og hytter for å selge sine trinn, har Skigaarden ingen annonsering på Finn.no eller i aviser. Medlemmer i Heimatt får tilsendt en maillenke når nye leiligheter på Skigaarden legges ut for salg.

– Vi opplever at de som kjøper leilighet her og våre medlemmer er folk som er ivrige skikjørere. Det gir en helt spesiell stemning og god energi. Det er en merkevare som er sterk.

Like før jul i fjor mottok medlemmene på Heimatt en maillenke med informasjon om salg av nye leiligheter i neste trinn, som er bygg 5.

– Vi solgte 35 prosent av leilighetene i bygg 5 på Skigaarden for 150 millioner på fire hektiske dager før jul, uten annonsering. Da måtte vi stoppe salget.

Ifølge Teigen var pågangen så stor at salget måtte stoppes for å kunne planlegge resten av prosessen for den videre utbyggingen først.

– Det er mange interessenter som spør om å kjøpe leiligheter. Vi skal legge ut litt mer når vi kommer lengre ut i prosessen.

Doblet kvadratmeterprisen

Skigaarden ligger i det øverste luksussegmentet for selveierleiligheter i fjellheimen i Norge. Mye har skjedd med prisene siden de første leilighetene ble solgt i 2013.

– Da solgte vi leiligheter på Skigaarden til rundt 50.000 kroner pr. kvadratmeter. Nå er snittprisen på 95.500 kroner pr. kvadratmeter for leilighetene i det siste trinnet som ble lagt ut for salg i januar i år.

95.500 KR KVADRATMETEREN: Det er rekordhøye kvadratmeterpriser for fritidsboliger på fjellet. Til sammenligning er snitt kvadratmeterpris i Oslo i januar 2019 på 69.852 kroner. Foto: Kalle Hegglund

Det er rekordhøye kvadratmeterpriser for fritidsboliger på fjellet. Til sammenligning er snitt kvadratmeterpris i Oslo i januar på 69.852 kroner.

– For den beste plasseringen i komplekset kan prisen komme opp mot 150.000 kroner pr. kvadratmeter.

Prisrekord på 25 millioner

I 2017 solgte Teigen den hittil dyreste leiligheten på Skigaarden.

– Vi solgte en leilighet på prospekt, som gikk over en hel etasje. Det var tilbake i 2017 og leiligheten leveres til kjøper i år. Salget på 25 millioner kroner er etter det vi vet fremdeles prisrekord for en fritidsleilighet i fjellet.

– Og, hvor mye koster de billigste leilighetene nå?

– De minste leilighetene vi har som kommer for salg er treromsleiligheter på 60 kvadratmeter. Prisene starter i overkant av 5 millioner kroner for de billigste, men prisingen blir først klar like før vi legger nye ut for salg.