Solgte Hemsedal-leilighet for 24 millioner

RASKT UTSOLGT: På Skigaarden i Hemsedal ble 24 leiligheter i bygg 4 og 5 revet vekk på 11 dager. Det var i dette salgtrinnet at en leilighet gikk for 24 millioner kroner og dermed ble årets dyreste salg på fjellet. Foto: Nina Skalleberg

HEMSEDAL: – Det går bra med salget. Den dyreste leiligheten vi har solgt i år er på 24 millioner kroner, sier Erik Teigen, eier og utbygger av Skigaarden, til Finansavisen.

Leiligheten rommer 203 kvadratmeter.

Det eksklusive leilighetskomplekset midt i alpinanlegget har dermed slått sin forrige toppnotering over dyreste salg på fjellet i år, som var Varner-brødrenes kjøp av en kjempeleilighet på 329 kvadratmeter til 23,7 millioner kroner, overlevert og tinglyst i år.

De har gjort et kjempekupp, det er det ingen tvil om. Prisen ville vært en helt annen nå tre år etter kjøpet av kontrakten Erik Teigen, Skigaarden

SKI-IN, SKI-OUT: Skigaarden har alpintraseen rett utenfor veggen. Foto: Skigaarden

Flyr høyt på beliggenhet

Skigaarden ligger som en liten alpelandsby i Hemsedals alpinanlegg på 1.003 meters høyde.

Bilfritt med underjordisk garasjeanlegg, omgitt av skitraseer ved Holdeskaret, ferdigstilles bygg for bygg i komplekset, som får 210 leiligheter verdt rundt 2 milliarder kroner i salgsverdi når de siste fem av ti bygg står ferdig.

LIVSVERK: Erik Teigen, eier og utbygger av Skigaarden. Foto: Kalle Hegglund

Erik Teigen blar opp 1,5 milliarder kroner over 12 år for å bygge livsverket, som foruten leilighetene består av hovedstuen Skigaarden med eksklusive restauranter og medlemsklubben Heimatt, 39 utleieleiligheter, samt hotellet Fjellbadet, som skal bygges like nedenfor.

Så langt er 130 leiligheter solgt for godt over én milliard kroner, hvorav 80 leiligheter er overlevert og 50 er under bygging.

Toppsalg på 24 millioner

Med den seneste 24-millionerskontrakten signert, troner Skigaarden med de to dyreste salgene for samtlige fjelldestinasjoner i Norge i år.

– Leiligheten til 24 millioner er en av tre skrånende toppleiligheter i bygg 4. Vi har startet byggingen, og leilighetene skal stå ferdig om rundt to år.

Bygg 4 har foreløpig ikke noe reisverk, men Finansavisen får være med opp i etasjene i bygg 5, som har betongreisverket på plass. Utsikten er det ikke noe å si på.

– Før en offentlig tinglysning bekrefter jeg ingen navn på kjøpere, sier Teigen.

PANORAMAUTSIKT: Leilighetene i toppetasjene i Skigaardens nye bygg får vidstrakt utsikt over de første byggene i leilighetskomplekset. Foto: Nina Skalleberg

24-millionersleiligheten får en kvadratmeterpris på hele 118.300 kroner. Det er mer enn to ganger gjennomsnittet på 54.500 kroner for fritidsboliger i kommunen.

Varner-brødrenes kupp

Selv om leiligheten kun er 225.000 kroner dyrere enn Varner-brødrenes gigantleilighet, er det nettopp størrelsen og kvadratmeterprisen som skiller disse to kjøpene fra hverandre.

– Varner-brødrenes leilighet ble kjøpt som kontrakt tilbake i 2017. Overlevering og tinglysning var i februar i år. Det er helt andre priser vi opererer med nå, opplyser Teigen.

KJØPT TIDLIGERE: I toppetasjen i dette bygget ligger Henrik og Mathias Varners gigantleilighet til 23,7 millioner kroner. Foto: Nina Skalleberg

I februar ble det kjent at Marius Varners sønner, arvingene Henrik og Mathias Varner, har lagt igjen litt av arven fra Dressmann-imperiet i Hemsedal. Brødrene bladde opp 23,7 millioner kroner for en hel toppetasje, bygget om med mesanin, så boltreplassen ble utvidet til 329 kvadratmeter.

Prisen pr. kvadratmeter ble drøye 72.000 kroner.

– De har gjort et kjempekupp, det er det ingen tvil om. De har riktignok kjøpt en råleilighet og gjort personlige tilpasninger, men prisen ville vært en helt annen nå tre år etter kjøpet av kontrakten, hevder Teigen.

Skulle jeg lagt ut nytt byggetrinn i dag, hadde prisene ligget på 100–140.000 kroner pr. kvadratmeter Erik Teigen, Skigaarden

140.000 kroner meteren

Teigen vil ferdigstille bygg 4 og 5 for overlevering før han går i gang med nye salgstrinn. I Skigaarden-utbyggingen gjenstår bygg 8, 9 og 10 øverst på tomten, som får rundt 60–80 leiligheter.

– Skulle jeg lagt ut nytt byggetrinn i dag, hadde prisene ligget på 100–140.000 kroner pr. kvadratmeter.

– Det henger sammen med prisvekst, leilighetene som kommer blir dyrere å bygge, vi legger inn mer kvalitet, og ikke minst beliggenheten øverst i byggeprosjektet, sier Teigen.

240 millioner på 11 dager

Skigaarden har aldri annonsert nye salgstrinn på Finn.no, og har så langt solgt 130 leiligheter gjennom medlemsklubben Heimatt, hvor leilighetseiere rekrutterer venner og familie inn som kjøpere når nye trinn legges ut for salg.

– Vi handler med de som er her allerede, det er mye venner av venner som samles her. Flere kjøper seg også opp og selger i annenhåndsmarkedet. Kun fire–fem har forlatt oss av 130 kontrakter på seks år.

Leiligheten til 24 millioner kroner ble lagt ut for salg til medlemmene på tampen av fjoråret.

– Da vi la ut byggetrinn 4 i julen, lurte vi litt på å annonsere, men så fikk vi inn så ekstremt mange interessenter at vi ikke klarte å følge opp alle som meldte interesse. Vi solgte 24 leiligheter for i underkant av 240 millioner kroner på 11 dager, og da måtte vi gi tilbakemelding til resten om at vi var utsolgt.

Finansavisen får bekreftet salget av Gjermund Svendsen-Rosendal i Fjellmegleren Hemsedal, som selger leilighetene på Skigaarden sammen med Erik Teigen.