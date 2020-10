Norges Hytteforbund vil ha økt skatt på hytter, Norsk Hyttelag vil redusere hytteeiernes utgifter

Bolig: Skatteetatens boligverdi

En boligs estimerte markedsverdi er satt til boligens areal multiplisert med en kvadrat­metersats. Kvadratmetersatsen avhenger av boligtype, byggeår, areal og geografisk beliggenhet, og beregnes av Statistisk sentralbyrå for Skatteetaten. Formuesverdien av boligen er satt til 25 prosent av boligverdien for primærbolig, og 90 prosent av boligvedien for sekundærbolig. Denne er normalt forhåndsutfylt i skatte­meldingen.

Fritidsbolig: Historisk markedsverdi

Ved første gangs verdsetting av en fritidsbolig, settes formuesverdien til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi, eventuelt til 30 prosent av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg. Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men med en eventuell fastsatt oppjustering. Det er denne oppjusteringen som nå er foreslått til 20 prosent for 2021. Eldre hytter, som for eksempel fikk en første gangs verdsetting i 1950, har dermed en lav formuesverdi.

En bygning registrert som bolig i matrikkelen verdsettes normalt etter reglene for boligeiendommer selv om den brukes som fritidsbolig.