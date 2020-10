Flere budrunder og lynraske salg i fjellhyttemarkedet

Christian Haatuft er inne i sin andre travle høstferieuke med 25–30 privatvisninger på Geilo. Fjelldestinasjonen som ligger midt mellom Bergen og Oslo, er fylt opp med bergensere denne uken.

– September startet med mer budrunder enn det vi har hatt tidligere. Vi har hatt hytter som seneste uken har gått betydelig over i forhold til prisantydning, sier Haatuft i Eiendomsmegler 1 Geilo.

Det kan gå to år til neste gang et lignende objekt kommer, og da strekker folk seg Christian Haatuft, Eiendomsmegler 1 Geilo

Megleren bedyrer at alt ikke selges kjapt, og at noe blir liggende.

– Men når flere får teft på at dette stemmer med det de søker, blir det kjappe budrunder og salg.

1,25 millioner over

Haatuft trekker frem Ustaoset, målgang for Skarverennet, og en tradisjonsrik hyttegrend kjent for å ose av gamle og nye penger, som den mest etterspurte beliggenheten på Geilo.

– Det som er nytt på fjellet nå er mer budrunder, det kan vi definitivt bekrefte. Populære eiendommer, som Ustaoset-hytter, er det kamp om.

MER BUDRUNDER: Christian Haatuft i Eiendomsmegler 1 Geilo. Foto: Ivan Kverme

Ved inngangen til høstferien la han ut en hytte i Mjølhaugvegen 28 på Ustaoset for 3,75 millioner kroner.

– Vi hadde visning helgen før høstferien startet, og hytta ble solgt i budrunde påfølgende mandag for 5 millioner kroner.

Prislappen endte dermed 1,25 millioner kroner, eller 33 prosent, over prisforlangende.

– Var hytta priset for lavt?

– Det er lett å tenke at den var priset for lavt, i og med at den gikk langt over, men prisantydningen var speilet mot andre salg i området, svarer Haatuft, og legger til:

–Det var åtte på visning og flere som ikke ville gi seg med én budheving. Det kan gå to år til neste gang et lignende objekt kommer, og da strekker folk seg.

VERDIFULL TOMT: Hovdestølsvegen 35 på Ustaoset gikk 150.000 kroner over prisantydningen på 2 millioner i en budrunde. – Beliggenheten og at du kan bygge inntil 180 kvadratmeter, var avgjørende, sier Christian Haatuft. Foto: Eiendomsmegler 1 Geilo

Finansavisen skrev i forrige uke om en mindre hytte i alpinanlegget Solheisen i Hemsedal, som i høstferien ble solgt 650.000 kroner over prisantydning i en heftig budrunde.



Budrunder og lynraske salg

Megler Bendik Hall Blumenthal i Nordvik & Partners selger fritidsboliger på Norefjell. Etter rushet av salg i sommerferien, har meglerkjeden solgt 22 eiendommer på fjellet i august og september.

– Det er et usedvanlig bra marked. Vi er litt i manko på oppdrag etter at alt vi har lagt ut er solgt. Etterspørselen er mye større i år, vi har flere salg og det er oftere budrunder.

Blumenthal bedyrer at meglerkontoret priser alle eiendommene etter markedspris.

RASKE SALG: Bendik Hall Blumenthal i Nordvik & Partners. Foto: Nordvik & Partners

– Likevel går rundt halvparten i budrunder, og selges over prisantydning.

– Det er unormalt at vi har så mange budrunder. Vi har merket en forskjell fra i sommer og utover høsten.

Mens fritidsboliger tidligere tok lengre tid å selge enn vanlige boliger, har årets høstferie overrasket flere meglere.

– Høsten skiller seg også klart ut med lynraske salg på fjellet.

Solgt på 4 dager

Blumenthal la ved inngangen til høstferien ut en hytte for salg ved langrennsløypene øverst på Norefjell, om lag tre kilometer unna alpinanlegget.

Tømmerhytta fra 1974 har idyllisk fjellstil med utskjæringer og høyt, skrått tak i stuen, samt innlagt strøm, vann og fullverdig bad.

SOLGT OVER HELGEN: Hytteidyllen Søre Damtjennhaugen 20 på Norefjell ble solgt lynraskt 150.000 kroner over prisantydning, siden det ikke var oppsatte fellesvisninger og budfrist. Foto: OhShots

Hytta med tre soverom og stue fordelt på 63 kvadratmeter, fikk en prislapp på 2,99 millioner kroner.

– Vi la den ut torsdag før høstferien. Siden det ikke var satt opp fellesvisninger, var det heller ingen budfrist, så den kunne bli solgt når som helst.

– Folk ringte oss kjapt, og fem av dem satte seg i bilen og kjørte opp for å rekke privatvisninger. Allerede på mandagen var hytta solgt for 3,15 millioner kroner, sier Norefjell-megleren.

Beliggenhet viktigst

Både Haatuft og Blumenthal oppgir at beliggenheten trumfer alt for hvor mye folk er villige til å bla opp for en hytte i en het budrunde. Videre følger en rekke ønsker for hyttelivet.

– Er det barn i begge nabohyttene, kan barnefamilier strekke seg langt. Det er inngangen som teller for salget, sier Haatuft.

Blumenthal har samme erfaring. Han solgte to leiligheter i leilighetskomplekset Norefri nederst i alpinanlegget på Norefjell til barnefamilier i høstferien.

BARNEFAMILIER RINGER MEGLERE: Norefri leilighetskompleks ligger ved barnebakken (i bakgrunnen) i Norefjell alpinanlegg. Foto: Inviso og Rianne Van Den Brink

– Norefri ligger nederst i barnebakken, med ski-in, ski-out til alpinanlegget. Barnefamilier samles her og vi får stadig telefoner fra noen som har venner i Norefri, og er på utkikk etter en leilighet.

– Nærhet til det sosiale livet med venner på fjellet ligger høyt på listen for mange. Med kun to leiligheter til salgs, ble begge solgt i budrunder etter kun seks dager i markedet. Den ene gikk 200.000 kroner over prisantydning, den andre 250.000 kroner over, sier Blumenthal.

Forhandlinger om luksushytter

Haatuft har så langt i år solgt 150 hytter på Geilo, like mange som han solgte i hele fjor.

– Klemma nå er at folk sitter stille på det de har, ingen skal til Spania eller Sør-Frankrike. Det blir gode gamle fjellheimen på alle. Mange flere vil kjøpe enn de som vil selge, så jeg tror budrundene fortsetter.

Haatuft innehar rekorden for det dyreste hyttesalget noensinne på Geilo. Investoren Tore Rygh Gard bladde opp 35 millioner kroner for PGS-gründer Reidar Michaelsens hyttetun på Kikut. Michaelsen måtte selge etter økonomisk havari.

– I 2014 var det et tregt marked på fjellet og vi brukte fire–fem måneder på å selge. Vi startet litt friskt ut med prisantydning på 50 millioner kroner og måtte ned til 35 millioner for å få solgt.

– For den aller øverste prisklassen gjelder fortsatt forhandlinger. Men hytter opp mot 10 millioner har oftere budrunder nå, om beliggenheten er riktig, sier Haatuft.