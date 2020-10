35 MILLIONERS FJELLUKSUS: Ekteparet John Andersen jr. og Tone Bjørseth-Andersen måtte grave enda dypere i lommene for å sikre seg Svartskardvegen 390 på Kvitfjelltoppen i en budrunde enn summen de måtte ut med for et 25 måls øyparadis på Tjøme i 2018. Foto: Mari N. Strand