«FOOT OF THE MOUNTAIN»: Slik ser Magne Furuholmen, Olav Selvaag og Øyvind Eriksen seg for hytteprosjektet på Stormolla utenfor Svolvær i Lofoten blir seende ut når det står ferdig. Bak ruver Heggedalstind på 751 meter over havet. Illustrasjon: Logg Arkitekter