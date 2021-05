– Jeg tenker at prisen er riktig. Hvis ikke vi får noen til å kjøpe så planlegger vi å rive bygningene og heller bygge ett større bygg og forsøke å selge på nytt, sier Robert Grelland som eier øya sammen med sin bror og deres respektive ektefeller.

Den private øya er på 5,7 mål og har en hovedhytte på 52 kvadratmeter, et anneks på 33 kvadratmeter og et bryggeanlegg.

Forsøkt solgt for 8,9 i 2015

Stedet heter Bikjeholmen og ligger vest for Bamble i Telemark og sør for Valle mot Fossingfjorden. Det er ikke første gang øya er forsøkt solgt. Stedet som har vært i familien Grelland siden 1970-tallet ble også lagt ut i markedet i 2015, men da til nesten halv pris av dagens prisantydning.

I 2015 var prisantydningen 8,9 millioner og eiendommen ble ikke solgt. Ifjor sommer ble øya og byggene lagt ut for 16,5 millioner for å sjekke interessen, og nå er prisen oppjustert til 17 millioner kroner.

– Da onkel forsøkte å selge i 2015 var det en takst på 10,1 millioner som lå til grunn, men han forsøkte seg med 8,9. Med tanke på at det er gjort betydelige oppgraderinger med nye bad og bryggeanlegg, så synes jeg ikke det er så mye med en verdistigning på 7 millioner.



– En litt lokkete pris fra onkel i 2015?



– Han ville nok ikke godtatt noe under 10 millioner den gang, men var usikker på hva han kunne prøve i markedet, forteller Grelland.

– Det er uansett en solid prisøkning på 5–6 år?

– Vi mener den er verdt 17 millioner og vi har gjort en markedsmessig vurdering. Jeg er selv takstmann, sier Grelland som til daglig jobber i boligbyggelaget Usbl.

Kan bytte i andre hytter

Da øya ikke ble solgt av onkelen til Grelland-brødrene i 2015 ble den overført til dem og deres to ektefeller, mot et vederlag på 6,3 millioner kroner i 2017.

Fortjenesten for de to ekteparene kan dermed bli over 10 millioner på knappe fire år.

Robert Grelland forteller at de kan være interessert i å bytte øya mot andre hytter. Det er nemlig også uenigheter om bruk av stedet som ligger til grunn for salget.

– Jeg og min kone vil ha hytte ved sjøen, mens min bror vil ha hytte på fjellet. Men ingen har råd til å kjøpe den andre ut her. Vi er åpne for å bytte mot andre hytter, eventuelt som en delbetaling, sier Grelland.