På Risøy i Kragerø, en kort båttur fra Valle, ligger et enormt og temmelig unikt landsted til salgs.

Prisantydningen? 40 millioner kroner.

GOD STANDARD: To av de tre hyttene ble oppført i 2006, og er overflateoppusset i 2016 og 2019. Foto: Sem & Johnsen

Det er kun 4 millioner unna Kragerø-rekorden Nick Tollefsen satt i 2017, da han punget ut 44 millioner for øya Lille Ærøy, kun noen nautiske mil lenger syd.

Skulle eiendommen bli solgt til prisantydning, vil den snike seg inn på en andreplass over dyreste fritidseiendommer i Kragerø, foran Anna Teresa Ramm, som senest for to måneder siden betalte 37 millioner for Lille Skauholmen.

Fritidsboligen vil være den syvende dyreste hytta solgt noen gang på landsbasis, om den skulle bli snappet til prisforlangende.

Førsteplassen er det eiendom- og kjøpesenterinvestor Arne Vannebo som innehar, da han i 2014 kjøpte Blindleia-idyllen Gaupholmen for svimlende 52 millioner kroner.

Enormt

Tomten er på hele 133 mål. På kjøpet følger det også med tre hytter, flere brygger og badehus, privat sandstrand og parkeringsplass på fastlandet.

PÅ REKKE OG RAD: Eiendommen består av både hytter, båthus, sjøboder og brygger. Foto: Sem & Johnsen

Eiendomsmegler Morten Høegh i Sem & Johnsen står for salget, og forteller om god interesse.

– Annonsen ble lagt ut nå på fredag, og vi har allerede bra trafikk på Finn, sier han.

BRA TRAFIKK: Eiendomsmegler Morten Høegh i Sem & Johnsen melder om bra trafikk på Finn-annonsen. Foto: Sem & Johnsen

Vi ser det er mange som er ute etter et sånt type landsted. Morten Høegh, megler

– Vi var i kontakt med dagens eiere i fjor sommer, men de var den gang ikke helt klare for å skilles med eiendommen. Så tok vi opp kontakten igjen i våres og de fant ut at det nå var på tide, sier megleren til Kragerø Blad Vestmar, som var først ute med nyheten.

Mulig spleiselag

– Dette er såpass unikt, og med tre hytter vil det være mulig å «spleise» her, for eksempel flere familier som går sammen og kjøper hver sin hytte, men med felles tomt, foreslår Høegh.