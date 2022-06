Hytteprisene kraftig opp

Prisene for fritidsboliger steg med 15,6 prosent i første halvår 2022. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå i overkant av 3,35 millioner kroner, skriver Eiendom Norge i en pressemelding.

Så langt i 2022 er det solgt 2.747 hytter, 32 prosent færre enn i første halvår 2021. Volumet er dermed tilbake på nivåene før pandemien.

Dyr trend vedvarer

Både innlandshytter, fjellhytter og sjøhytter har steget markant i pris, og sjøhyttene viser vei med hele 19 prosent oppgang til en snittpris på nesten 4,1 millioner kroner.

– Trenden med svært dyre hytter vedvarer fra i fjor, og hittil i år er det solgt nesten like mange hytter med pris over 5 millioner som på samme tid i 2021, da dette segmentet steg med over 20 prosent, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

Kystkommunene Færder, Lillesand og Sandefjord skiller seg derfor også ut som kommunene med de høyeste fritidsboligprisene, med snittpriser på henholdsvis 11,9, 11,6 og 7,8 millioner kroner.

– GOD VEKST: Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge. Foto: Eivind Yggeseth

Rekordsterk prisvekst

Fjellhyttene er på sin side opp 13,7 prosent i første halvår til en snittpris på drøye 3,4 millioner kroner, mens innlandshyttene steg 10,9 prosent til et snitt på like under 1,8 millioner kroner.

De dyreste fjellkommunene var Øyer (Hafjell), Hemsedal og Hol (Geilo), med snittpriser på henholdsvis 6,7, 6,6 og 4,7 millioner kroner.

Løten skiller seg ut som den dyreste innlandskommunen, der gjennomsnittet ligger på 3,35 millioner kroner.