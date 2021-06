Doblet inntektene – venter enda mer i år

Nike har kommet med tall for regnskapsmessige fjerde kvartal 2021 og hele regnskapsåret, som viser kraftig inntektsvekst for den amerikanske sportsutstyrsgiganten.

Inntektene i fjerde kvartal beløp seg til 12,3 milliarder dollar, en økning på hele 96 prosent fra tilsvarende periode året før – da coronapandemien brøt ut. Målt mot samme kvartal i 2019 var veksten 21 prosent.

På forhånd hadde analytikere ventet inntekter på 11,0 milliarder dollar.

Hjemme i Nord-Amerika nådde Nike – blant verdens hotteste merkenavn og blant de mer ivrige moteaktørene på TikTok – ny omsetningsrekord i perioden.

Samlet i det tilbakelagte regnskapsåret ble inntektene økt med 19 prosent til 44,5 milliarder dollar.

Sterkere tall enn ventet

Bruttofortjenesten i kvartalet ble styrket med 8,5 prosentpoeng til 45,8 prosent. Her hadde analytikere ventet snaut 44 prosent på forhånd, ifølge Reuters.

Nettoresultatet for for fjerde kvartal viser 1,51 milliarder dollar, som tilsvarer 0,93 dollar pr. aksje. Her var konsensus 0,51 dollar aksje, ifølge nyhetsbyrået.

I samme periode for ett år siden tapte Nike 790 millioner dollar.

Totalt i 2021 tjente Nike 5,7 milliarder dollar på bunnlinjen. Det tilsvarer 48,3 milliarder kroner.

Sterkere guiding enn ventet

Samtidig med regnskapstallene har Nike kommet med en guiding for det nye året, som også overgår forhåndsforventningene.

Selskapet venter nå at omsetningen vil øke til over 50 milliarder dollar, som tilsvarer cirka 424 milliarder kroner.

Blant analytikere er det imidlertid ventet en topplinje på 48,5 milliarder dollar, ifølge Reuters.