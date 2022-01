Royal Unibrew A/S har fredag inngått en avtale med Borg Invest om kjøp av ytterligere 75 prosent av aksjene i Hansa Borg Bryggerier, det danske børsnoterte selskapet blir dermed eneeier i Norges nest største bryggeri.

Royal Unibrew betaler 2,5 milliarder kroner (1,8 milliarder danske kroner) for de resterende aksjene i bryggerikonsernet som dermed verdsettes til 3,3 milliarder kroner (2,4 milliarder danske kroner), fremgår det av en børsmelding fra det danske konsernet.

I løpet av de ti første minuttene med handel på København-børsen er Royal Unibrew-aksjen opp 1 prosent til 764,4 kroner.

Betaler i aksjer

Rundt 10 prosent av kjøpesummen, 231 millioner kroner, betales kontant når kjøpet sluttføres mens det resterende vil betales i 2,2 millioner Royal Unibrew-aksjer. Oppkjøpet er betinget av grønt lys fra Konkurransetilsynet, noe partene regner med vil være på plass i løpet av første halvår.

– Selskapet er i dag godt posisjonert for videre vekst, og vi har tro på at Royal Unibrew er en sterk og langsiktig industriell eier som kan ta virksomheten til neste fase. Transaksjonen gir oss mulighet til fortsatt å være involvert som mer indirekte eiere, da betalingen i all hovedsak vil være i Royal Unibrew-aksjer, sier styreleder i Borg Invest, Thor Bendik Weider i en kommentar.

Adm. direktør Lars Giil sier Hansa Borg står ved et veiskille hvor de ser behov for store oppgraderinger av anleggene for å kunne ha en bærekraftig og mer effektiv fremtidig drift.

Hansa Borg står bak merkevarer som som Hansa, Borg, CB og Grevens, i tillegg til at porteføljen består av internasjonale merkevarer som Heineken, Breezer, Clausthaler og Bang Energy. Konsernet har også eierskap i Olden Brevatn, Nøgne Ø og Vinestor.