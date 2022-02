Økte resultatet med 35 prosent i fjor – nå skal det deles ut utbytte

Komplett bedret resultatmarginen til 3,6 prosent i fjerde kvartal, opp fra 3,4 prosent i samme periode året før. Forretningssegmentene B2B og Distribusjon leverte rekordresultater for kvartalet, mens B2C så en nedgang på 12 prosent fra fjerde kvartal 2020, som følge av avtakende markedsvekst, komponentmangel og utfordringer i forsyningskjeden i noen nøkkelkategorier.

Inntektene gikk ned fire prosent for kvartalet, til 3.292 millioner kroner, men totalt for 2021 økte inntektene med 11,9 prosent til 11.043 millioner kroner. Over de siste to årene har gruppens inntekter i fjerde kvartal økt med 35 prosent.

Styret foreslår et utbytte pr. aksje på 2,90 kroner.

– Overordnet ser vi en positiv trend i e-handel. Konsernets skalerbare forretningsmodell og effektivitetsforbedringer resulterte i driftskostnader på 9,7 prosent av inntektene for 2021, tilsvarende en forbedring på 0,9 prosentpoeng fra 2020, sier adm. direktør Lars Olav Olaussen.

I en separat børsmelding onsdag morgen melder Komplett at det vil slå seg sammen med NetOnNet.

