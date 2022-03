Skal selge for over 30 milliarder

Hugo Boss venter rekordsterkt salg i år, etter en omsetningsvekst på hele 43 prosent i fjor, opplyser det tyske motehuset torsdag. Fjorårets omsetning endte på nær 2,8 milliarder euro, som markerer en retur til salgsnivåene før coronapandemien.

«2021 var et svært suksessfullt år for Hugo Boss», slo toppsjef Daniel Grieder fast da selskapet la frem foreløpige tall for fjoråret.

I 2022 estimerer Hugo Boss en økning på mellom 10 og 15 prosent, til et rekordhøyt nivå på mellom 3,1 og 3,2 milliarder euro – som utgjør over 30 milliarder kroner.



Driftsoverskuddet ventes å øke med mellom 10 og 25 prosent, til 250–285 millioner euro. Fjorårets driftsresultat ble på 228 millioner euro, etter et underskudd på 236 millioner i 2020. Driftsmarginen var på 8,2 prosent.

Med resultatutviklingen en mye sterkere finansiell posisjon planlegger Hugo Boss nå å gjenoppta utbytteutbetalinger. Styret vil foreslå for generalforsamlingen å betale 0,70 euro pr. aksje for 2021. Det tilsvarer 35 prosent av nettoresultatet.

Corona og Ukraina-krigen

Samtidig trekker Hugo Boss frem fortsatt usikkerhet med hensyn til coronapandemien samt virkningene fra krigen i Ukraina og en eventuell eskalering.

Selv har Hugo Boss fra onsdag denne uken midlertidig stengt sine butikker og suspendert all egen handels- og netthandelsvirksomhet i Russland.

Sammen med Ukraina gjorde markedet rundt 3 prosent av omsetningen i fjor.