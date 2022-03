5. mars stengte IKEA alle sine varehus i Russland. Men samtidig kunngjorde konsernet at de 14 kjøpesentrene som drives under varemerket Mega ville holde åpent.

De store verdiene for IKEA i Russland ligger i nettopp disse kjøpesentrene, og her fortsetter alt som vanlig, melder Affärsvärlden, snart tre uker etter at Ukraina-invasjonen startet.

Nettstedet anslår at konsernet siden åpningen av det første Mega-senteret i 2002 har investert minst 60 milliarder svenske kroner i sin russiske virksomhet. Dette gjør IKEA til en av de største utenlandske investorene i Russland.

Kjøpesentergigant

Presseavdelingen i Ingka Centres forklarer de 14 åpne Mega-kjøpesentrene med at kunder skal få mulighet til å kjøpe nødvendige varer som mat og medisiner, men besvarer et direkte spørsmål om hva som kreves for å stenge med at selskapet «følger utviklingen og håper den væpnede konflikten slutter så snart som mulig.»

IKEA-eier Ingka eier 47 kjøpesentre verden over. I regnskapsåret 2020–21 omsatte butikkene i disse sentrene for totalt 6,6 milliarder euro, hvorav halvparten kom fra Russland. Blant de sentrale leietakerne er franske Auchan, som har fått internasjonal kritikk for å holde åpent.

Mega-sentrene omfatter butikker innen blant annet klær, teknologi og leker. Ingka opplyser ifølge Affärsvärlden at sentrene skal ha blitt bygget om for rundt 1 milliard euro de tre siste årene.