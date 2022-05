XXL-sjefen går etter uenigheter

Pål Wibe og styret er uenige om veien videre for XXL.

Det gjør at Wibe henger direktørfrakken på knaggen og forlater konsernet.

Han vil fortsette som konsernsjef ut august og ha ansvar for daglig drift. Han vil også være tilgjengelig ut 2022 for å sikre god overgang til ny konsernsjef.

– Vi har vært enige om strategien frem til nå, men er uenige om implementering og hva som er viktigst for XXL akkurat nå. Jeg har hatt åpen dialog med styret og begge har blitt enige om at det beste nå er å skilles som venner, sier Wibe.



Finansavisen har forsøkt å komme i kontakt med XXL-gründer og største eier i selskapet Øivind Tidemandsen uten hell.

Styret representert ved styreleder Hugo Maurstad sier at de er fornøyde med Wibes jobb og at selskapet er sterkere nå enn da han ble med på laget for to år siden.

Snuoperasjon

Da Wibe ble ansatt for to år siden ble han spurt av Finansavisen hvordan han skulle klare å snu skuta.

– Jeg har hatt gode samtaler med eierne i prosessen om dette temaet og vi er enige om det viktigste. Jeg skal gå inn med åpne øyne og lære mye om selskapet og bransjen fremover, sa han den gang.

Siden ansettelsen tidlig i januar 2020 har aksjen falt 13,3 prosent, men inntjeningen har økt.

Snuoperasjonen så ut til å bli et faktum da kursen steg hele 700 prosent fra coronabunnen til toppnoteringen i oktober samme år som Wibe ble ansatt. Siden toppen har imidlertid aksjen stupt nær 70 prosent.

Aksjen stiger 0,05 prosent på børs i dag tross toppsjefens avgang.