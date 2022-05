Ukraina-krigen har sendt prisene på hvete til himmels, ettersom begge parter er blant verdens fem største eksportører av kornsorten, med en samlet eksportandel på 29 prosent ifølge tall fra Verdensbanken.

Hveteprisene har steget over 50 prosent siden Russland gikk inn i nabolandet i vest, og bare på mandag var prisoppgangen 6 prosent etter at India – verdens tiende største eksportør – varslet stans i sin hveteeksport.

Indias beslutning ble ifølge lokale medier forklart med styring av landets matvaresikkerhet.

– Sjokkerende effekt

«Etterhvert som krigen fortsetter, stiger sannsynligheten for at mangelen på matvarer, særlig korn og vegetabilske oljer, blir akutt og får flere land til å innføre handelsrestriksjoner», skriver International Food Policy Research Institute ifølge CNBC i en april-rapport.

Den Washington-baserte tenketanken Peterson Institute for International Economics skrev nylig i et notat at Russlands krig med Ukraina «har hatt en sjokkerende effekt på regionen.»

«Krigen har også bidratt til en global matvarekrise, siden Russland blokkerer livsviktig gjødseleksport for bønder i andre land, og Ukrainas rolle som brødkurven for Afrika og Midtøsten har blitt ødelagt,» skrev de videre.

Ifølge en «live tracker» International Food Policy-instituttet har etablert er mange av de 18 landene i verden (utenom Russland og Ukraina) som allerede har stanset eksport av en eller flere matvarer i nettopp denne regionen.

Stans i argentinsk biff

Egypt har eksempelvis stanset eksport av både hvete og vegetabilske oljer, og det samme har Kazakhstan og Kosovo. Serbia har stanset eksporten av hvete, mens Algerie, Kamerun, Kuwait og Tyrkia har stanset eksporten av vegetabilske oljer. Fra før er det kjent at Indonesia har satt en stopper for eksport av palmeoljer, der landet står for halvparten av verdensproduksjonen – og vel så det.

Videre er det verdt å merke seg at Argentina har stanset sin eksport av biffkjøtt, mens Tyrkia har stanset eksporten av flere typer kjøtt. Vi tar også med at Iran har stanset eksporten av løk, poteter og tomater, mens Pakistan har stanset eksporten av sukker.

G7-landene advarte i helgen mot risikoen for hungersnød, hvis Russland ifølge Financial Times ikke hever blokaden av ukrainsk korn i ukrainske havner.