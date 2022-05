Tidligere denne uken ble det kjent at McDonald's ville selge seg ut av Russland. Selskapet er blant de første store merkevarene som forlater landet helt.

Torsdag ble det kjent at McDonald's selger sin russiske virksomhet til Alexander Govor, en lokal franchisetaker, som allerede driver 25 av kjedens fastfood-restauranter.

Govor overtar McDonalds russiske restauranter og skal drifte dem under nytt navn, med ny meny. Salgssummen er ikke kjent, men avtalen fulgte med visse betingelser, som at Govor skal beholde selskapets ansatte i minst to år, samt at han overtar forpliktelsene overfor utleiere og leverandører.

McDonald's har brukt over 500 milliarder kroner i måneden på husleie og lønn for sine 62.000 russiske ansatte, som ikke har vært i jobb siden mars, da fastfood-kjeden stengte ned virksomheten i landet.

Som et resultat av sin Russland-exit forventer selskapet å bokføre en avsetning på omtrent 1,2-1,4 milliarder dollar for å skrive ned sin nettoinvestering i markedet og anerkjenne et betydelig valutatap som tidligere er registrert i aksjekapitalen.

Til tross for at McDonalds selger seg ut av landet, ønsker selskapet å beholde varemerkeregistreringen i Russland.