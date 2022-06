IKEA med store nedskaleringer i Russland

Møbelgiganten IKEA sier onsdag at de vil nedskalere ytterligere i Russland.

IKEA stengte varehusene midlertidig i mars, men har fortsatt å betale lønninger. Nå melder selskapet at utsiktene for å gjenoppta driften er så små at de vil gjøre store endringer.

Ingka-gruppen, som eier alle 17 IKEA-varehus i Russland, ser ikke muligheter til å gjenoppta driften i landet:

«Dessverre har ikke omstendighetene forbedret seg, og den ødeleggende krigen fortsetter. Bedrifter og forsyningskjeder over hele verden har blitt sterkt påvirket, og vi ser ikke at det er mulig å gjenoppta driften med det første», skriver Ingka-gruppen i en pressemelding.

Merkeeier Inter IKEA vil nå redusere arbeidsstyrken og sette i gang en prosess for å finne nye eiere til de fire fabrikkene i landet.

Mange vestlige selskaper har trukket seg ut av Russland som følge av landets invasjon av Ukraina, og noen har blitt solgt til lokale eiere.

McDonald’s er et av selskapene som har gjort nettopp dette. Selskapet solgte alle 850 restaurantene til Aleksandr Govor som nylig gjenåpnet 15 av restaurantene med nytt navn og ny logo.