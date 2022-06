Meglerhus nedgraderer XXL

Sportsutstyrgiganten XXL har falt 35 prosent siden starten av måneden og omsettes i skrivende stund til en kurs på 6,84 kroner per aksje. Fallet tiltok da selskapet tirsdag forrige uke kom med resultatvarsel for andre kvartal, der selskapet kunngjorde et kraftig kutt i forventet inntekt grunnet svekket forbrukersentiment og noe redusert etterspørsel etter sportsutstyr generelt.

Nå nedgraderer meglerhuset Kepler Cheuvreux XXL fra hold til reduser med et kursmål på fem kroner pr aksje, fremgår det av en oppdatering mandag.

Meglerhuset antar at den sammenlignbare omsetningen i andre kvartal kommer inn fem prosent høyere enn i 2019 og fem prosent lavere i årstakt.

«Om vi antar en lignende nedgang sammenlignet med foregående år under andre halvår og en bruttomargin rundt selskapets egne mål, ser vi en risiko for resultat pr aksje i 2022 ned en gjeldsgrad som ligger over 3,5 ganger under fjerdekvartalet, med risiko for enda en runde med refinansiering», skriver meglerhuset.

(TDN Direkt)