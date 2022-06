Spår økt salg av luksusvarer, til tross for skyhøy inflasjon

Salget av luksusvarer forventes å øke med minst 5 prosent i år. Det globale markedet for personlige luksusvarer nådde 2.975 milliarder i verdi i 2021.

Til tross for skyhøy inflasjon og politisk usikkerhet knyttet til Russland-Ukraina-konflikten, fortsetter kunder i USA og Europa fortsetter å kjøpe eksklusive klokker, smykker og sko, skriver konsulentselskapet Bain tirsdag.

«Forbruket ser ikke ut til å være påvirket så langt», sier Bain-partner Claudia D'Arpizio til Reuters.

Markedet for personlige luksusvarer opplevde bemerkelsesverdige resultater i første kvartal 2022, med en vekst på 17-19 prosent mot samme periode i 2021.

Forventer 5 - 15 prosent vekst i 2022

Bain estimerer et konservativt og et optimistisk scenario der de anslår at det globale salget av personlige luksusvarer vil vokse til henholdsvis 3.158 og 3.416 milliarder norske kroner i 2022. Det vil en vekst på 5 - 15 prosent.

I det optimistiske scenariet antas den kraftige veksten så langt i 2022 å vedvarer, mens det konservative estimatet baserer seg på at veksten fremover potensielt kan dempes av et utfordret pengebruk forårsaket av inflasjonspress og makroøkonomisk nedgang.

Luksusgigant er optimistisk

Den franske luksusgiganten LVMH, som holder merkenavnene Louis Vuitton, Christian Dior og Fendi, knuste forventningene i første kvartal med enn inntekt på 18 milliarder euro – en milliard mer enn ventet.

Administrerende direktør, Bernard Arnault uttalte forrige uke at selskapet er på «på veldig god vei» angående salget for årets første seks måneder.

«Jeg er optimistisk, dere vil se tallene», sa Arnault til journalister.