Virkes ferske konjunkturrapport indikerer at typiske konsumforretninger som klesbutikker og skobutikker er i ferd med å gjøre et comeback, mens netthandel bremser ned.

– Normaliseringen av vareforbruket fortsetter. Da pandemien kom, brukte vi mer penger på varer, men ikke på klær og sko. Nå som samfunnet er åpent igjen, kommer disse bransjene tilbake og tjenesteforbruket øker kraftig. Vi er på vei mot en normaltilstand, men alt er ikke som før, sier Lars Haartveit, sjeføkonom i virke.

Klær og sko på vei opp

Siden 2012 har konsum av klær og sko hatt en nedgående trend. Samtidig opererer Virke med et vekstestimat for klær og sko på 15 prosent i 2022.

– Det har vært en voldsom oppgang i kles- og skohandelen så langt i år, som følge av at vi er nå er ute og treffer mer folk. Vi tror veksten vil dempes noe fremover, men at den vil fortsette å ligge på et høyt nivå, skriver Haartveit.

Mindre netthandel

Rapporten påpeker at 2022 ser ut til å bli et år uten vekst for norske nettbutikker.

– Vi fikk en enorm økning under pandemien. At det nå kommer en oppbremsing og tilbakegang, er ikke uventet. Dette gjelder ikke bare i Norge, men også i andre land som har vært nedstengt, sier Haartveit.

Likevel har mange aktører rustet opp på nett, for å møte økte forventninger fra kunder om å være tilgjengelig på flere kanaler.