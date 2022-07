Vil lage det italienske svaret på luksusgigantene LVMH og Kering

Renzo Rosso grunnla jeansmerket Diesel i 1978, kun 23 år gammel. I dag er han styreleder for holdingselskapet Only The Brave (OTB) som blant annet eier motemerkene Jil Sander og Marni. Rosso planlegger å ekspandere selskapet slik at OTB skal kunne konkurrere med de franske luksusgigantene Kering og LVMH.

«Italia har ikke et innenlands luksuskonsern slik som det franske. Min plan er å lage et», sier han til Financial Times i et intervju.



Foreløpig er det kun Kering og LVMH som har tatt muligheten til å kjøpe italienske luksusmerker som Gucci, Bulgari og Bottega Veneta.

Rosso forsøker å følge den samme veien, og planlegger å ta selskapet på børs. OTB kjøpte Maison Margiela og Marni før det også kjøpte Jil Sander og det fremvoksende merket Amiri.

«Det er ikke lett, men vi er på utkikk etter merker som kan styrke vår luksusposisjonering. Vi vil demonstrere for verden at selv Italia kan ha sitt eget luksuskonglomerat».

Vil ekspandere i Kina

I 2021 hadde OTB inntekter på 1,53 milliarder euro, omtrent 15,76 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Asia er et nøkkelmarked for motehuset, der Japan alene utgjør 25 prosent av inntektene.

Rosso planlegger at en tredjedel av investeringene de neste tre årene skal være rettet mot ekspansjon i Kina. Gruppen har i dag 80 butikker i landet, men sikter på en dobling innen 2024.

Stor etterspørsel etter luksusvarer

Salget av luksusvarer forventes å øke med minst 5 prosent i år. Det globale markedet for personlige luksusvarer nådde 2.975 milliarder i verdi i 2021.

Til tross for skyhøy inflasjon og politisk usikkerhet knyttet til Russland-Ukraina-konflikten, fortsetter kunder i USA og Europa fortsetter å kjøpe eksklusive klokker, smykker og sko, skrev konsulentselskapet Bain i en rapport.

«Forbruket ser ikke ut til å være påvirket så langt», sier Bain-partner Claudia D'Arpizio til Reuters.