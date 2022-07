I fjor omsatte den svenske influenceren Bianca Ingrossos (27) sminkemerke Caia Cosmetics for 320,3 millioner svenske kroner, opp fra 149,6 millioner året før, skriver den svenske nettavisen Breakit.

Årsresultatet skal ha doblet seg fra 45 millioner til 91 millioner kroner, ifølge avisen tar eierne hele overskuddet ut i utbytte. Ingrosso eier i dag 11,6 prosent av selskapet, mens majoritetseier er Verdane Capital sitter på 60 prosent.

I hardt vær

Sent i fjor høst gikk Caia Cosmetics' adventskalendere unna som varmt hvetebrød. På under én time var de 20.000 kalenderne til totalt 36 millioner kroner revet bort. Så fort kundene mottok kalenderen som kostet 1.795 kroner pr. stykk, og skulle inneholde produkter verdt 3.000 kroner haglet kritikken.

Hundrevis av kunder ytret sin misnøye med at kalenderen i stor grad inneholdt produkter i reisestørrelse, og upopulære produkter. Ingrosso responderte med at hun selv «elsket» produkter i reisestørrelse.

«Med tanke på at man får en toalettmappe verdt 400 kroner og skreddersydde produkter, som er det dyreste å lage, pluss at kalenderen utgis i begrenset opplag så gir denne kalenderen utrolig mye for pengene. Jeg lagde en kalender med produkter jeg selv elsker og bruker. Selvfølgelig er det kjedelig med misfornøyde kunder, men vi er ikke alene om å ha produkter i reisestørrelse i en julekalender,» sa Ingrosso til Aftonbladet.

Milliardprising

Sommeren 2020 kjøpte Verdane Capital 50 prosent av selskapet fra influenceren gjennom det svenske fondet Edda Fund. Ingrosso holdt lenge kortene tett til brystet, men i podcasten Framgångsspodden med Alexander Pärleros hintet hun om at Verdane hadde bladd opp 200 millioner for halvparten av Caia Cosmetics.

I februar ble det ifølge Breakit gjennomført to mindre, rettede emisjoner som priset selskapet 1,2 milliarder kroner. Verdane økte eierskapet med ytterligere ti prosent, mens selskapets ferske adm. direktør Adeline Sterner la 5 millioner på bordet for en eierandel på 0,5 prosent.

Selskapet som ble opprettet i 2018 har vokst i rakettfart. I 2019 omsatte selskapet for 55 millioner kroner og satt igjen med et resultat før skatt på 5,6 millioner kroner. I oppstartsåret solgte Caia Cosmetics kosmetikk for rundt 9 millioner og satt igjen med et resultat før skatt på rett i underkant av 2 millioner.

Influencerens egne selskap, Bianca Ingrosso AB, omsatte i fjor for 31, millioner kroner og satt igjen med et overskudd på 27,8 millioner kroner.