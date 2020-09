Mini-antistoff nøytraliserer coronaviruset

Forskere ved University of Pittsburgh School of Medicine har klart å isolere det minste biologiske molekylet til dags dato som fullstendig nøytraliserer coronaviruset. Antistoff-komponenten, som er en tiendedel av størrelsen til et fullverdig antistoff, er blitt brukt til å konstruere en medisin, Ab8, for bruk som et terapeutisk og profylaktisk middel mot covid-19.

Alternative bruksmetoder

Forskerne i universitetet skriver i dag i tidsskriftet «Cell» at Ab8 er svært effektiv i å forebygge og behandle corona-infeksjon hos mus og hamstere. Den lille størrelsen øker ikke bare potensialet for diffusjon i vev for bedre å nøytralisere viruset, men gjør det også mulig å bruke stoffet på alternative måter.

Det er også viktig at det ikke binder seg til menneskelige celler – et tegn på at det ikke vil ha negative bivirkninger hos mennesker.

Ifølge rapporten ble Ab8 testet et forskerteam ved University of Texas Medical Branch Center for Biodefense and Emerging Diseases og Galveston National Laboratory og fant at det blokkerte viruset fra å komme inn i celler. I museprøver hadde de som ble behandlet med Ab8 ti ganger mindre mengde med smittsomt virus sammenlignet med de som var ubehandlet.