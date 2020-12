Søknad levert for Pfizer-vaksinen

Pfizer og BioNTech leverte mandag inn en søknad for en betinget markedsføringstillatelse til det europeiske legemiddelbyrået (EMA) for deres mRNA-vaksinekandidat BNT162b2, går det frem av en melding på sistnevntes hjemmesider.

Kliniske data fra fase 3-studien viste at vaksinen er 95 prosent effektiv mot corona.

Selskapene understreker at effektivitetsraten er konsistent på tvers av alder, kjønn, rase og etnisitet, med en observert effektivitet på mer enn 94 prosent for voksne over 65 år.

Skulle EMA konkludere med at fordelene med vaksinekandidaten oppveier for risikoen ved å beskytte mot corona, vil anbefalingen være å gi en markedsføringstillatelse som potensielt kan utløse bruk av BNT162b2 i Europa før utløpet av 2020, heter det.

Det var mandag 9. november at amerikanske Pfizer og tyske BioNtech først offentliggjorde de lovende testresultatene for sin vaksinekandidat.

Pfizer steg 2,9 prosent til 38,31 dollar på Wall Street i går, og klatrer ytterligere 2,7 prosent til 39,36 dollar i førhandelen tirsdag.

