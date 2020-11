Vaksinegjennombrudd sender Oslo Børs kraftig opp

En coronavaksine utviklet av Pfizer og BioNTech er 90 prosent effektiv i å hindre covid-19-infeksjoner, opplyser selskapene mandag ettermiddag.

Pasientene var beskyttet mot sykdommen sju dager etter den andre av to doser ble gitt, og 28 dager etter den første, ifølge foreløpige resultater.

– Dette er en stor dag for forskning og menneskeheten. De første resultatene fra fase 3-studien i vaksineforsøket viser initielle beviser for vaksinens evne til å motvirke covid-19, sier konsernsjef Albert Bourla i Pfizer.

Resultatene betyr imidlertid ikke at en vaksine er nært forestående helt ennå. De foreløpige resultatene baserer seg kun på 94 infeksjoner som til nå er registrert blant 44.000 mennesker i USA og andre land.

– Dette er en seier for innovasjon, vitenskap og globalt sammarbeid, sier professor Ugur Sahin, adm. direktør i BioNTech.

Selskapene håper at det kan produseres vaksiner som gjør 15 til 20 millioner mennesker immune innen 2021 er over, ifølge New York Times.

Vill børsfest

Oslo Børs endte mandag opp hele 4,4 prosent til 883,14 poeng. Det er høyeste nivå siden mars, da coronakrisen var under full oppseiling. Før nyheten var hovedindeksen opp 0,60 prosent drøyt.

Nyhetene fikk også de europeiske markedene til å synge i kor. DAX i Frankfurt går opp 4,9 prosent. FTSE 100 i London stiger rundt 4,9 prosent. CAC40 i Paris er opp 7,2 prosent. Ibex 35 i Spania løftes hele 8,2 prosent.

Derimot i København er det nedgang på 1,9 prosent. Et mutert virus fra mink har skapt bekymring de siste dagene i Danmark.

I New York gikk var det markant oppgang i førhandelen, og etter handelsstart føk både Dow Jones og S&P 500 opp til nye rekordnoteringer.

Oljeprisene stiger

Også oljeprisen gjør et voldsomt byks. Brentoljen stiger 7,5 prosent til 42,62 dollar fatet ved 17-tiden, mens WTI-oljen løftes med 8,1 prosent til 40,41 dollar pr. fat.

Coronaviruset har preget året 2020 i stor grad. Nesten 51 millioner har fått viruset påvist, mens rundt 1,3 millioner har mistet livet med smitte. Den seneste tiden har smitten økt i en rekke land, og mange steder har det blitt gjeninnført svært strenge tiltak.