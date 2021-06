PCI Biotech får patent i USA

Det biofarmasøytiske selskapet som har hovedfokus på kreft, PCI Biotech, vil få et nytt amerikansk patent tidlig i juni som vil dekke bruken av fimaVacc i kombinasjon med immunkontrollhemmere (ICI). Det opplyses i en børsmelding mandag.

Ifølge PCI Biotech har bruken av ICI revolusjonert kreftimmunterapi, siden den typen medikamenter kan indusere langvarige effekter hos de pasientene som responderer på behandlingen. Likevel er det slik at de fleste pasientene ikke reagerer på ICI-behandling, og dermed utforskes forskjellig behandlingskombinasjonsstrategier med sikte på å øke antall pasienter som responderer.

Patentet som PCI Biotech vil bli gitt i USA dekker bruken av selskapets fimaVacc vaksineringsteknologi i kombinasjon med viktige klasser av ICI og en viktig type immunologiske adjuvanser.

Patentbeskyttelsen som PCI Biotech vil få i USA vil gjelde frem til 2036. Selskapet venter fortsatt på svar på patentsøknadene i Europa og i viktige asiatiske markeder.

PCI Biotech har startet uken godt etter at de på fredag oppnådde «orphan drug»-betegnelse for fimaporfin i Sør-Korea. Selskapet handles mandag formiddag på Oslo Børs for 27,58 kroner pr. aksje.