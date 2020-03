Tror avtale vil bety lite for Kværner de neste årene

Kværner skal satse mer grønt, og ambisjonen er at fornybar energi skal stå for en tredjedel av inntektene på sikt.

Nå har selskapet funnet seg en strategisk partner i Oslo Børs-noterte NEL. De to skal samarbeide om spesifikke grønne hydrogenprosjekter og standardisering av løsninger for storskala hydrogenproduksjonsanlegg.

- DET ÅPNER NYE FORRETNINGSOMRÅDER: Konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner. Foto: NTB SCANPIX

– Dette er et viktig samarbeid for oss fordi det åpner nye forretningsområder og øker vår konkurransekraft i fornybarmarkedet, sier konsernsjef Karl-Petter Løken i Kværner.

Gode intensjoner – betyr lite

Meldingen om samarbeidet med NEL bidro til å sende Kværner-aksjen opp 9 prosent på Oslo Børs onsdag formiddag, før den falt en del tilbake.

Analytiker Marius Knudssøn i DNB Markets mener avtalen er positiv for Kværner, men er samtidig skeptisk til hvor mye dette vil bety for selskapet de neste årene.

– Med denne avtalen er Kværner litt mer grønt enn det var i går, men avtalen er lite konkret, ikke eksklusiv og betyr foreløpig lite for topplinjen. Vi får se hva som kommer av prosjekter etterhvert. Jeg tror ikke det blir så mye nytt derfra på kort sikt, men det kan selvsagt bli muligheter på sikt, sier Knudssøn, som ikke endrer sine Kværner-estimater basert på NEL-avtalen.

Har identifisert prosjekter

Mens NEL leverer løsninger for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybar energi, har Kværner gjennom flere tiår levert offshore olje- og gassplattformer og landbaserte prosessanlegg til oljeselskaper og kunder i prosessindustrien. Kværners prosjekter er ofte store – såkalte EPC-prosjekter (ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester).

Ifølge avtalen har selskapene identifisert en rekke prosjekter som de skal samarbeide om i tiden fremover. De har allerede igangsatt utviklingen av en standardisert 20-megawatts H2-produksjonsmodul. Videre skal det utvikles standardisert design for moduler på over 100 megawatt for å møte den forventede etterspørselen etter større anlegg.