Klaveness-kontrakt til Karsten Moholt

– Klaveness er en ny kunde for oss og en av de første som får tilgang til vårt nye digitaliserte verktøy for overvåking og analyse av teknisk utstyr ombord på rederiets skip. Kontrakten er på tre år pluss opsjoner på ytterligere fem år, sier adm. direktør Arne Hammer i Karsten Moholt på Askøy utenfor Bergen til Finansavisen.

Hammer vil ikke gi noe anslag for hva kontrakten kan bety omsetningsmessig, men han sier at det er en veldig viktig kontrakt for selskapet i shippingsegmentet.

Karsten Moholt er Norges ledende leverandør av spesialisert vedlikehold på elektromotorer og annet roterende elektrisk maskineri. Bedriften har globale kunder innen oljesektoren, kraftverk, maritim industri og landbasert industri.

OPPTUR I ENERGI: – Olje- og gassindustrien var inne i en dyp bølgedal i 2014, 2015 og 2016, men nå går det den rette veien igjen, sier adm. direktør Arne hammer i Karsten Moholt. Foto: Karsten Moholt

Tung energieksponering

Karsten Moholt har hatt tung eksponering mot energi-, olje- og gassindustrien de seneste årene, og Hammer ser nå et noe høyere aktivitetsnivå innenfor disse segmentene.

– Det går ikke fort oppover, men det ser noe bedre ut. Olje- og gassindustrien var inne i en dyp bølgedal i 2014, 2015 og 2016, men nå går det den rette veien igjen.

I mai i 2018 fikk Karsten Moholt ny eier, HitecVision i Stavanger. Deretter kjøpte selskapet Aquamarine og Aquamarine Subsea og etablerte Karsten Moholt Inspection & Repair Group. Virksomheten i konsernet er rettet mot de voksende markedene for inspeksjoner, reparasjoner og vedlikehold av teknisk utstyr.

Karsten Moholt Inspection & Repair Group består av Karsten Moholt og datterselskapene Teknor i Harstad, Aquamarine på Jørpeland og Aquamarine Subsea i Houston i Texas.