Kleven Verft nærmer seg konkurs?

Kleven Verft er igjen i alvorlige problemer, og tidligere denne uken skrev lokalavisen Nett.no at bankene har terminert låneavtalene med verftet.

I tillegg skal alle Klevens kontoer skal være frosset.

Kroatiske DIV Group kom inn som ny eier av sunnmørsverftet i januar i år, etter at Hurtigruten i fjor besluttet å trekke seg ut.

DIV-eier Tomislav Debeljak fortalte pressen i går at Kleven-styret skulle møtes i dag onsdag for å ta en avgjørelse, men onsdag skriver Vikebladet Vestposten at styremøtet likevel ikke blir noe av.

Truer med å begjære oppbud

Avisen viser til en e-post fra det kroatiske konsernets pressetalsmann Johan Wilskow sendt ut onsdag ettermiddag. Ifølge denne flyttes styremøtet trolig til i morgen, torsdag.

Samtidig kom han med informasjon som er egnet til å uroe.

– Som vi sa i går håpet DIV Group å fatte en beslutning i løpet av dagen, men det ser ikke ut til at det vil skje. Det blir jobbet videre med å se om det finnes løsninger for å unngå konkurs. Men det er klart at om ikke bankene endrer på sin beslutning om å gjenåpne Kleven Verfts konti, er det ikke noe annet alternativ enn å begjære oppbud, skriver Wilskow.

Ifølge Vikebladet Vestposten dreier det seg om tre banker som har terminert sine låneavtaler med verftet, deriblant Sparebank 1 SMN.