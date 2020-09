FÅR ESG-OPPMERKSOMHET: Borregaard og toppsjef Per Sørlie.

FÅR ESG-OPPMERKSOMHET: Borregaard og toppsjef Per Sørlie. Foto: Anders Horntvedt

Pareto Securities tar opp dekning av Borregaard med kjøpsanbefaling og kursmål 155 kroner, går det ifølge TDN Direkt frem av en rapport fredag.

Meglerhuset skriver at Borregaard er en «langsiktig investering med store muligheter for en revaluering, og viser også til solid balanse, positiv fri kontantstrøm og utbyttebetalinger.

Selskapet regnes ifølge rapporten som topp 2 prosent innenfor ESG (environmental, social & corporate governance) globalt, noe som foreløpig ikke gjenspeiles i prisingen.

– Fortjener grønt stempel

Pareto tror ifølge nyhetsbyrået at dette vil endre seg med en økt forbrukerbevissthet rundt bærekraft og et regulatorisk dytt for å begrense CO2-utslipp.

Aksjesjef Leif Eriksrød i Alfred Berg Kapitalforvaltning har Borregaard som den fjerde største investeringen i sitt Gambak-fond, og mener også at aksjen fortjener ESG-prising.

– Borregaards produkter er basert på tømmer som fornybart råstoff, og i mange markeder konkurrerer de med produkter som er basert på fossile råstoff. Derfor fortjener selskapet et grønt stempel, sier forvalteren til Finansavisen.

ABG Sundal høyner

ABG Sundal Collier ser også muligheter i Borregaard, og høynet ifølge TDN Direkt kursmålet fra 115 til 145 kroner i en rapport torsdag kveld. Samtidig ble kjøpsanbefalingen gjentatt.

Meglerhuset mener perioden 2020-24 bør markere en ny «høstefase» for Borregaard.

«Vi regner med at deres vekstprosjekter kan legge 60 prosent på rapportert driftsresultat i 2019, eller 2,80 kroner på resultatet per aksje», heter det i rapporten.

Borregaard stiger 5,7 prosent til 138,40 kroner på Oslo Børs i tidlig handel fredag.

Pareto ser dermed fortsatt en oppside i aksjen på 12 prosent fra dagens nivåer, mens ABG Sundal Collier ser fem prosent oppside.