Meglerhusene uenige: Ett nedgraderer Yara til nøytral

Sveitsiske Credit Suisse skiller seg ut fra mengden og nedgraderer Yara fra outperform til nøytral etter gårsdagens kvartalsrapport, ifølge TDN Direkt.

En rekke andre meglerhus beholder sine kursmål og anbefalinger på selskapet.

Yara-aksjen endte gårsdagens børsdag ned 0,7 prosent til 342,50 kroner. I skrivende stund er aksjen ytterligere ned til 340,40 kroner.

De sveitsiske analytikerne reduserer på sin side EBITDA-estimatene med i snitt 8 prosent gjennom 2021/2022 og minsker kursmålet i aksjen til 340 kroner.

«Det nylige salget av Qafco-andelen og en komfortabel balanse støtter økt aksjonæravkastning. Disse initiativene vil imidlertid ikke utligne risikoen på inntjening fra nitrogenspreader på kort til mellomlang sikt», skriver Credit Suisse.

Fastholder anbefaling

Danske Bank Markets mener på sine side investeringscaset på Yara er intakt fordi økt salg av premiumprodukter, effektivitetstiltak og markedsforhold vil støtte selskapets inntektsvekst fremover.

«Vi fortsetter å se solide utsikter for Yara og attraktiv kontantavkastning for årene 2020 til 2022», skriver meglerhuset i en oppdatering.

Analytikerne mener et lettere investeringsprogram og kapitaldisiplin bør støtte fri kontantstrøm.

«Med Yaras lave belåningsgrad og solide kontantbalanse, ser vi muligheter for attraktive utbetalinger», skriver Danske Bank Markets, som ser for seg utbytteyield på 11 prosent og 7 prosent for 2020 og 2021.

Meglerhuset beholder kjøpsanbefalingen, men nedjusterer kursmålet på aksjen til 430 kroner etter rapporten.

Avmålt

ABG Sundal Collier har et avmålt forhold til tallene Yara presenterte, og vil nedjustere sine estimater for 2021 med om lag 5 prosent på grunn av høyere gasspriser.

Meglerhuset mener Yara er i posisjon til å dele ut 40 kroner per aksje årlig i årene 2021 til 2022 i et flatt ureamarked og med nitratpremiene tilbake til deres 20-årige gjennomsnitt.

Meglerhuset ser for seg et ordinært utbytte på 30 kroner pr aksje til utbetaling i 2021 og 2022 og beholder sin kjøpsanbefaling.

Positivt syn

Nordea Markets har et positivt syn på Yara på grunn av lave europeiske gasspriser, selskapets oppstart av ny kapasitet og positive effekter fra forbedringsprogrammet. De ser noe nedsiderisiko fra gjødselkapasitet fra Kina noe som kan føre til økt eksport og lavere priser.

«Utbytteavkastningen vil sannsynligvis holde seg sunn og aksjen er støttet av tilbakekjøp og et ekstra utbytte på 18 kroner i fjerde kvartal», skriver Nordea Markets.

Meglerhuset beholder sitt kursmål på 400 kroner etter tredjekvartalsrapporten tirsdag.