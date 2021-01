150 millioner bekreftet for Endúrs nye virksomhet

Endúr har meddelt at Artec Aqua har formelt undertegnet en kontrakt for bygging av et stamfiskanlegg for Aquagen.

Selv er Endúr kommet langt i prosessen med å kjøpe opp Artec Aqua.

Den nye kontrakten mellom Artec Aqua og Aquagen utgjør en andre fase i utvidelsen av det eksisterende stamfiskanlegget Profunda i Barstadvik i Møre og Romsdal. Artec Aqua var leverandør også til den første fasen.

Verdien av den nye kontrakten oppgis til 150 millioner kroner.

Kontraktsverdien ble inkludert da Endúr oppdaterte om ordrereserven i forrige uke, da sjansen for en endelig avtale ble ansett som svært høy.