Banebrytende kontrakt for børsfersking

Cambi har inngått avtale med energi- og kjemiselskapet Sasol om å levere et pilotanlegg for termisk hydrolyse til prosessering av industrislam, går det frem av en børsmelding.

Anlegget skal testes ut på Sasols Secunda-fabrikk i Sør-Afrika, der kull gjøres om til flytende gass. Lykkes testingen, kan Cambis termiske hydrolysesystem brukes i fullskala for å bidra til reduksjon av fabrikkens avfallsvolumer og karbonavtrykk.

– Pilotprosjektet er det første av sitt slag i verden og understreker at termisk hydrolyse, utenom kloakkslam, også kan passe for en rekke andre organiske substanser som kommer fra prosesser i jordbruk eller industri, sier Cambi-sjef Eirik Fadnes i en kommentar.

Pilotanlegget skal etter planen kjøres i gang i år.

– Vi produserer både metangass og et jordprodukt fra kloakkslam. Det bidrar ikke bare til å redusere klimatrusselen, men også til å forbedre kvaliteten på jordbruksjord. Jeg har faktisk vanskelig for å finne noe bedre eksempel på ESG-selskaper på Oslo Børs enn Cambi, sa Cambi-gründer Per Lillebø til Finansavisen tidligere i år.