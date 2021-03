Hexagon Agility sikrer nok en stor truck-ordre

Hexagon Agility, et datterselskap av Hexagon Composites som produserer drivstofftanker av kompositt til kjøretøy, signerte i juni 2020 en kontrakt med en global logistikkunde om å levere drivstoffsystemer for komprimert naturgass (CNG) for mellomstore og store lastebiler.

Selskapet mottok en ny ordre mandag og har mottatt enda en ny ordre med en verdi på 6,7 millioner dollar, rundt 57,4 millioner kroner. Leveringen av systemene skal starte i løpet av første kvartal i år, fremgår det av en børsmelding tirsdag.

De to ordrene har en samlet verdi på 13,5 millioner dollar, rundt 116 millioner kroner.