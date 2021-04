Kepler Cheuvreux øyner oppside

Kepler Cheuvreux oppjusterer ifølge en analyse deres kursmål på industrikonsernet Elkem til 40 fra tidligere 35 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset opprettholder en kjøpsanbefaling på aksjen.

I det korte bildet er lønnsomhetsmomentumet fortsatt sterkt, mener analytikerne.

De oppjusterer deres estimat for DMC-priser i 2021 til 23.000 kinesiske renminbi pr. tonn, men fortsetter å se et svakere prisnivå på 19.000 renminbi pr. tonn for 2022.

ABG høynet

For en måned siden økte ABG Sundal Collier sitt kursmål i Elkem-aksjen til 42 kroner pr. aksje, fra tidligere 37 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset gjentok kjøpsanbefalingen på aksjen.

ABG venter en EBITDA for Elkem i første kvartal på 1.180 millioner kroner, opp fra 938 millioner i fjerde kvartal.

Elkem legger frem tallene for første kvartal 27. april.