Freyr i samtaler med storfisk i USA

Freyr er i samtaler med et større multinasjonalt industrikonglomerat om et joint venture-partnerskap (JV) for potensiell utvikling av batteriproduksjonsfasiliteter i Nord-Amerika, går det frem av en felles pressemelding fra Freyr og Alussa Energy fredag.

Målet er minst 50 GWh i årlig battericelleproduksjon innen 2030.

Utkastet til den ikke-bindende intensjonsavtalen skal gi et rammeverk for Freyrs samarbeid, og vise at Freyr og JV-partneren vil arbeide for å inngå visse tilleggsordninger vedrørende fullbyrdelsen av JV-et som skal bruke USA-utviklede løsninger fra 24M Technologies ved batteriproduksjonsanlegg i Nord-Amerika. Bruk av prosessteknologi fra 24M i dette prosjektet vil ifølge meldingen kreve en modifisering av Freyrs eksisterende lisensavtale med 24M.

– Et naturlig steg

– Det er et naturlig steg for oss å inkludere Nord-Amerika i våre langsiktige planer for å ekspandere produksjonen av ren, lavkost- og lavkarbon battericeller. Denne ambisjonen ble denne uken tydelig validert av USAs energidepartment i deres oppfordring til umiddelbare tiltak for å skalere opp den amerikanske tilbudskjeden for batterimaterialer og -teknologi, sier Freyr-sjef Tom Einar Jensen i en kommentar.

Som en del av samtalene utvekslet partene et utkast til de viktigste kommersielle punktene for et potensielt JV i mai. Partene understreker også at det er mange nøkkelbetingelser, for både økonomi og investeringer, de ikke har oppnådd prinsipiell enighet om. Det foreligger heller ingen garanti for at en intensjonsavtale vil føre til inngåelse av bindende dokumentasjon av JV-et og betingelsene.