Vil bygge gigantisk batterifabrikk i Narvik

Freyr har planer om å bygge en gigantisk batterifabrikk i Mo i Rana. Morrow Batteries skal gjøre det samme i Arendal. I tillegg pakker canadiske Corvus batterier for skip i Bergen, mens tyske Siemens har en batteripakkefabrikk i Trondheim som også er rettet inn mot skipsfarten.

Dessuten har Panasonic, Equinor og Hydro inngått et strategisk samarbeid for å se på mulighetene for å bygge en bærekraftig og kostnadseffektiv europeisk batterivirksomhet i Norge.

Men det stopper ikke der. Nordkraft og Stolt-Nielsen Holding, som eies 100 prosent av Jacob Stolt-Nielsen, inngikk nylig en avtale om partnerskap for å få realisert en gigantisk batterifabrikk i Narvik. Og akkurat som Freyr og Morrow, er planene å produsere batterier til elbilmarkedet.

– For Nordkraft og våre eiere er dette en spennende mulighet til å delta direkte i en ny forretningsmulighet innenfor et marked som vokser raskt. Det gir mange nye grønne arbeidsplasser, økt økonomisk aktivitet i regionen og forhåpentligvis lønnsomhet. I stedet for å eksportere vår grønne energi, ønsker vi å skape grønne arbeidsplasser her hvor ressursene er, sier adm. direktør Eirik Frantzen i Nordkraft.

Ekstremt billig

– Du er ikke redd for at det blir for mange batterifabrikker i Norge?

– Nei, snarere tvert i mot. Vi heier på alle sammen, sier Frantzen.

Han viser til at Norge er blitt rike på råvarer, men at vi historisk ikke vært like flinke til å videreforedle disse.

– Nå står vi på terskelen til et grønt skifte, der produktet fornybar strøm har en helt annen relevans enn tidligere. I Norge sitter vi på mye billig og grønn kraft, og i Nord-Norge på ekstremt billig grønn kraft. Det er et fortrinn vi må benytte oss av. Innen 2030 skal det bygges veldig mange batterifabrikker bare for å dekke det europeiske elbilmarkedet. Det er gode grunner til at disse bør ligge i Nord-Europa, sier Nordkraft-sjefen.

Jacob Stolt-Nielsen trekker paralleller til eiendomsmarkedet for å forklare hvorfor han endte opp med å satse i Narvik.

– For batterivirksomhet er det også beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet som gjelder. Det handler om logistikk og om å ha nærhet til markedet. Vi har tilgang til tog- og sjøtransport, og til mye ren kraft, store arealer og rikelig med prosessvann. Vi kan krysse av på de fleste viktige innsatsfaktorene, sier han.