Endúr reddes av eierne

Endúr har lyktes med etableringen av et garantikonsortium, opplyser konsernet onsdag, etter at det tirsdag ble kjent at det er i brudd med lånebetingelser.

Siden da har Endúr vært i dialog med sine største aksjonærer, og konsernet opplyser at aksjonærene er svært støttende i denne situasjonen.

Nå har Endúr og alle de største aksjonærene inngått en garantiavtale som skal tilføre Endúr 110 millioner kroner i ny egenkapital, til en kurs på 0,75 kroner pr. aksje.

Selskapet vil komme tilbake med flere detaljer for en garantert egenkapitalforhøyelse om kort tid, heter det onsdag.

De største aksjonærene i Endúr inkluderer ledelsen og storeierne i datterselskapene BMO Entreprenør, Artec Aqua og Marcon.

Garantiavtalen forutsetter en tilfredsstillende løsning med obligasjonseierne Endúr nå er i brudd med.